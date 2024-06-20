Sainz: "Çok yakında geleceğim konusunda karar vereceğim"

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol pilot bir süredir seçeneklerini değerlendiriyordu. Sainz'ın gelecek yıl için Williams ve Sauber/Audi arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Red Bull veya Mercedes senaryoları, Milton Keynes takımının Sergio Perez ile anlaşma yenilemesi ve Mercedes'in Andrea Kimi Antonelli'yi takıma terfi ettireceği söylentileriyle en azından kısa vadede gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Sainz, "Çok yakında bir karar alınacak çünkü daha fazla beklemek istemiyorum."

"Tüm bunlar öyle bir noktaya geldi ki, son birkaç aydır kafamda büyük bir yer kaplıyorlar. Artık bir karar vermenin zamanı geldi."

"Tabii ki hâlâ tam olarak emin değilim, ekibimle tartışıyor ve beyin fırtınası yapıyoruz."

"Kanada'dan sonraki birkaç hafta benim için çok yoğun geçti. Bu yüzden oturup bir karar verecek zamanım olmadı. Önümüzdeki birkaç hafta için hedefim bu olacak." dedi.

Sainz, 2026'daki beklentilerine dayanarak bir karar vermenin imkansız olduğunu belirtirken, bu kadar erken bir zamanda geleceği tahmin etmeye çalışmanın bir tür kumar oynamak olduğunu söyledi.

"Bence 2026'da kimin daha iyi performans göstereceğini tahmin etmek neredeyse imkansız."

"Bunu doğru tahmin etmek adeta bir piyango olacaktır, çünkü düzenlemeler çok farklı."

"Bu noktada 2026'yı tahmin edemiyorsam ve kimin daha iyi performans göstereceğini bilmiyorsam, 2025'e bakmam gerekiyor."

"Aynı zamanda güç ünitesi tarafını da anlamaya çalışıyorum. Yani bir karar alırken tüm bu faktörler devreye giriyor, bu yüzden bu kararı vermek uzun sürüyor."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Williams'ın Alex Albon'un yanındaki koltuk için Sainz'ı düşündüğü biliniyor. Bunun yanı sıra Nico Hulkenberg ile anlaşma imzalayan Audi de Sainz'ı istiyor.

Williams'ta Sainz ile birlikte çalışma ihtimali sorulan Albon, takım arkadaşının kim olacağına aldırış etmediğini ancak Sainz'ın deneyimine sahip birinin takım için önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Albon, "Açıkçası takım arkadaşımın kim olacağı konusunda çok fazla fikir sahibi değilim, bu konuda herhangi bir endişem de yok. Ancak Sainz, deneyim ve takımın gelişimi açısından faydalı olacaktır."

"Bu uzun yolculukta iyi bir geri bildirime ihtiyacımız var. Kendimi düşündüğümde, Williams'a katıldığımda Red Bull'daki deneyimlerim sayesinde takım katkıda bulunacağım pek çok şey vardı. Bunların zamanla aracın performansına yardımcı olduğunu hissettim."

"Kim olursa olsun, tecrübeli bir pilotun takıma geleceğini düşünüyorum. Bu da, önümüzdeki birkaç yıl içinde orta grupta mücadele etmek isteyen ekibimiz için önemli olacaktır." dedi.