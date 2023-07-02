Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

İspanyol pilot Red Bull Ring'de elde ettiği dördüncülükle sezonun en iyi sonucunu elde ederken, takım arkadaşı Charles Leclerc lider Max Verstappen'in ardında ikinci oldu.

Sainz ilk birkaç turda ikincilik için Leclerc'e baskı yapsa da, pit duvarı tarafından aralarında pozisyon savaşı olmayacağının net talimatı verildi.

Bu talimat, erken sanal güvenlik aracı periyodunda Sainz'a göre kendi yarışını tehlikeye attı.

Sainz, Ferrari'nin geç çift pit stopu için Leclerc'in arkasında tutuldu ve bu da sanal güvenlik aracı periyodunun avantajından tam olarak yararlanamamasına sebep oldu.

Sainz, "Birinci ve ikinci stintte çok hızlıydım. Açıkçası, ikinci stint, Charles'ın arkasında pite girmem ve sanal güvenlik aracının sona ermesi nedeniyle zaten tehlikeye girmişti, bu bana yaklaşık 6-7 saniye kaybettirdi."

"Kaybetmemem gereken araçlara pozisyon kaybettim, bu da onları geçmek için orta lastikle pist limitlerini zorlamam ve ceza almam anlamına geliyordu."

"Yarışım o noktadan itibaren tehlikeye girdi. Ama hızıma bakacak olursak, çok hızlıydım." dedi.

Sainz; strateji hatası, Ferrari'nin pozisyon değişikliğine izin vermemesi ve kendisini öfkelendiren 5 saniyelik pist limitleri cezası olmasaydı, takımın çifte podyum elde edeceğini düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın pit duvarı tarafından iyi bir şekilde yönetilmemesi ve kaybedilen puanlar göz önüne alındığında Sainz, temel hızına rağmen 'olumlu yönleri görmekte zorlandığını' belirtti.

"Sadece hayal kırıklığına uğradım çünkü iyi bir tempoya sahiptim."

"Keşke bunu biraz daha üst düzeye çıkarabilseydim çünkü özellikle bu yarışta tempom çok iyiydi."

"İleriye doğru büyük bir adım attığımı hissediyorum... Tabii ki dördüncülük kötü değil ama ikinci ya da üçüncü olabilirdik. Ben bugünkü performansımdan çok memnundum."

"Bence çok temiz sürdüm ve iyi savunma yaptım. Bir araca yaklaştığım anda onu geçiyordum. Atak yaparken aynı zamanda lastiklerimi de iyi yönetiyordum. Sanırım bu yüzden hayal kırıklığına uğradım çünkü yaptığım tüm hız, atak ve savunmaya rağmen dördüncü sıranın olumlu yanlarını görmekte zorlanıyorum."

"Açıkçası sürüşüm konusunda iyi bir dönemdeyim, bu yüzden sanırım puanları en üst düzeye çıkaramadığım için de hayal kırıklığına uğradım."