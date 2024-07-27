Sainz: "Çok fazla lastik aşınması var"

Cuma günü gerçekleştirilen 2. antrneman seansında Ferrari pilotlarının ikisi de ilk beşe girmeyi başarmıştı.

Carlos Sainz, günün ardından şöyle dedi: “Bu yıl yeni asfalt nedeniyle, normalden çok daha farklı bir pistle karşılaştık."

"Aracı yeni koşullara ve tümseklere adapte etmemiz gerekti ancak genel olarak yeni asfalt daha yüksek bir tutuş seviyesi sağlıyor."

"Fakat yeni asfalttan ötürü çok fazla ufalanma var. Bu da aşınmayı gerçekten arttırıyor."

"Bundan ötürü yarış simülasyonu Cuma günkü programın önemli bir parçasıydı. Şimdi gece boyunca elimizdeki verilere konsantre olacağız."

"Cumartesi günü mümkün olan en yüksek pozisyonda yer almak için araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

Sainz, ıslak sıralama turları ve kuru yarış arasındaki dengeyi kurmaya çalıştığını belirtti: "Islak bir sıralama olacak gibi görünüyor, ama aynı zamanda bugün tüm gün yağmur yağacağı da söylenmişti."

"Burada hava durumu her zaman tahmin edilemez oluyor ve ne olursa olsun uyum sağlamamız gerekecek."