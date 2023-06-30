Sainz: "Çifte podyum takım için harika olur"

Pist sınırları nedeniyle birçok hızlı turun silindiği ve George Russell ile Sergio Perez gibi önemli isimlerin 2. seansta elendiği sıralamalarda, Ferrari pilotları sorunsuz bir şekilde seansı tamamladılar.

İki pilotuyla birden son bölüme geçen Ferrari, günün sonunda 2. ve 3. olarak pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardında en iyi sıraları aldı.

Charles Leclerc, pole pozisyonu derecesinin sadece 0.048 sn gerisinde 2. olurken, Sainz 0.190 sn geride 3. oldu.

Sainz, takım olarak gösterdikleri gelişimden mutlu olduklarını ve bunu podyumla süslemek istediklerini söyledi.

Sainz: "İyi bir sıralama seansı oldu, takım olarak çok iyi iş çıkardık ve son dönemdeki güncellemelerle iyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Max'e belki beklediğimizden daha yakındık, bu yüzden genel olarak mutlu olmalıyız."

"Önümüzde uzun bir hafta sonu var ve şu an için her iki araçla podyuma çıkabilmek için iyi bir pozisyondayız. Ancak yarın (sprintte) farklı pist ve hava koşulları olabilir ve fotoğraf değişebilir. Bu yüzden odaklanmamız lazım."

"Araçlar kapalı parkta olacak, bu yüzden pek fazla gelişim olmayacak ancak küçük detayları iyileştirerek kısa yarış için 0.1 - 0.2 sn kazanıp kazanamayacağımıza bakacağız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images