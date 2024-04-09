Sainz: "Ciddi güncellemeler gelince Red Bull'la savaşmaya başlayabiliriz"

Ferrari, ilk dört yarışın tamamında podyuma çıkmayı başaran tek takım oldu ve son yıllara kıyasla epey güçlü bir başlangıç yaptı.

Yine de Red Bull ile arada hâlâ performans farkı olduğu görülebiliyor.

Japonya GP'yi üçüncü bitiren Sainz, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Yarış hızımızın sıralama turlarındaki hızımızdan daha iyi olduğunu anlamıştık fakat galibiyete ulaşacak kadar hızlı değildik."

"Dolayısıyla en azından podyuma çıkmayı umuyordum ve yarış çok zor olmasına rağmen bunu başardık. Yarış sırasında pistin durumu gözle görülür şekilde değişti. Starttan önce güneş parlıyordu, ki tüm hafta sonu tam tersi bir tablo vardı. Finişe yaklaşırken gökyüzü bulutlarla kaplıydı."

"Lastik aşınması seviyesi gözle görülür şekilde azaldı ve yarışın ikinci yarısında daha fazla zorlamak mümkün oldu."

"Bundan sonra durum gözle görülür şekilde değişti. Bir noktada podyuma çıkmanın mümkün olmayacağını düşündüm fakat aracımız yeni sert lastiğe geçtiğinde, harika bir tempo sergiledi ve ilk üçe geri döndüm."

Takımın hem yarış performansını geliştirmesi hem de takım stratejisini ilerletmesiyle ilgili Sainz, "Bundan çok mutluyum. Aracın tam olarak gelişmesini istediğimiz yerlerini geliştirdik ve Suzuka'da bunu doğruladı. Yine de bu tür pistlerde Red Bull kadar hızlı değiliz ve hedefimiz onları yakalamak."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

"Ancak doğru yönde ilerlememizi sağlayacak yeni güncellemeler gelir gelmez, ön tarafa yaklaşmamızı umuyorum."

"Yine de yaptığımız tüm değişiklikler özellikle yarış temposunu etkiledi. Ayrıca strateji seçiminde bize daha fazla esneklik sağlıyor ki bu geçen yıl eksikliğini hissettiğimiz bir şeydi."

"Yarış ilerledikçe ilerlememe olanak tanıyor ve ayarlara bakmak yerine mantıklı stratejiler izleyerek rakiplerimi geçebiliyorum. Geçen yıl böyle bir seçeneğimiz yoktu."

"Bu yüzden memnunum ve yarışlardan daha fazla keyif alıyorum." dedi.

Sainz, Red Bull'un sezonun ilk üçte birlik bölümde avantajlı olacağı görüşünde.

"Ön bölümde tutarlı şekilde yarışmamızı sağlayacak birkaç ciddi güncelleme gelene kadar - Red Bull sezonun ilk üçte birlik bölümünde kesinlikle avantajlı olacak."

"Bu, elde ettikleri avantaj göz önüne alındığında çok geç olabilir."

"Avustralya benzeri daha fazla yarış görmeyi isterdim! Fakat Red Bull'un sık sık böyle hatalar yapacağını düşünmüyorum. Ayrıca kişisel olarak bir yarışı kaçırmış olmam da üzücü. Bu durum hem benim hem de Ferrari'nin şampiyonadaki durumunu önemli ölçüde etkileyebilir."

"Ancak tekrar kazanmaya çalışacağız. Bu benim Ferrari'deki son yılım; kaybedecek bir şeyim yok."