Sainz: "Cidde'de hataya yer yok"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da ilk ona girmeyi başardı.

Aracın dengesinden genel olarak memnun görünen Sainz, pist hakkında şöyle dedi: "Sadece pisti öğrendiğimiz ve alıştığımız oldukça heyecan verici bir gündü. Duvarlara bu kadar yakın ve yüksek hızlarda gitmek, güçlü bir adrenalin patlamasına neden oluyor."

"Araç bugün oldukça iyi hissettirdi, bu yüzden şimdi her şey ince ayar yapmak, lastikleri anlamak, aracın dengesini daha da iyi hale getirmek ve hafta sonunun geri kalanı için doğru stratejinin ne olduğunu anlamak üzerine olacak."

"Kör virajlar, biri yavaş turundayken, siz hızlı turunuzda olduğunuzda açıkça bir sorun haline geliyor."

"Zorlamadığımız zamanlarda bile, aradaki devasa hız farkı nedeniyle hepimizin sürekli olarak odaklanması gerekiyor."

"Pistte neredeyse hataya hiç yer yok ve Charles bugün şanssızdı."

"Eminim takım yarın için aracını tamir edebilir ve ikimiz de sıralama turlarında mümkün olduğunca zorlayabiliriz."

Sainz son olarak şunları ekledi: "Kendime güvendiğimi söyleyebilirim. Gün boyunca hızımı yavaş yavaş artırdım ve bütün gün iyi bir tempom vardı."

"Yine de AlphaTauri, Alpine ve muhtemelen bizle McLaren arasında çok yakın bir savaş olacak. Beşinci sıra ve ötesinde Katar'da olduğu gibi çok yakın bir mücadele olacak gibi görünüyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images