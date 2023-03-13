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Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Carlos Sainz, Bahreyn'deki zorlu başlangıcın ardından takımın Cidde'de daha rekabetçi olacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
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Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"
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Bahreyn Grand Prix'si Ferrari'nin hâlâ lastik aşınmasından muzdarip olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Sakhir'deki pist, 2004'ten bu yana yenilenmemiş olması nedeniyle tüm yıl boyunca lastikler için en zorlu pist olarak biliniyor. 

Sainz, Bahreyn'e kıyasla Cidde'deki daha yeni asfalt göz önüne alındığında, takım olarak daha az sorun yaşamalarını bekliyor.

İspanyol pilot, "Cidde'de daha rekabetçi olabileceğimize inanıyorum çünkü asfalt daha fazla zorlamanıza izin veriyor, daha az aşınma olacak." 

"Bu araçlarla sadece bir örneğimiz var, o da Bahreyn. Yani yedi gün burada bu araçlarla yarıştık ve Bahreyn'deki sorunumuz oldukça açık."

"Bakalım Cidde'de farklı bir asfaltta ne olacak, belki biraz daha fazla ön lastik sınırlaması olabilir."

"Belki bize yardımcı olur, belki de aynı oluruz, bilmiyoruz. Ama olumlu düşünmek istiyorum."

Sainz Ferrari'nin geçen yıla kıyasla üç temel alanda gelişme kaydettiğine inanıyor: Düzlük hızı, kalkış ve pit stop.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

GPS verileri, Ferrari'nin Bahreyn sıralama turlarında düzlüklerde daha hızlı olduğunu, ancak Max Verstappen'in frenleme bölgelerinde ve viraj çıkışlarında zaman kazandığını gösteriyor.

Ferrari ayrıca Charles Leclerc'in 2.22 saniyelik pit stopuyla hafta sonunun en hızlı pit stopunu gerçekleştirdi.

Bu Sainz için cesaret verici olsa da, Red Bull'un araç performansında Ferrari'yi geride bırakacak önemli bir adım attığına inanıyor.

Sainz, "Geçen yıla kıyasla tüm bu alanlarda ilerleme kaydettik, yani daha kötüye gittiğimiz söylenemez, aslında geliştirdiğimiz iki ya da üç nokta var."

"Zayıf yönlerimiz lastiklerin aşınması ve Red Bull'un geçen yılın sonuna kıyasla daha hızlı olması." dedi.

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