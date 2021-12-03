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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Sainz: "Cidde, alışık olduğumuzdan farklı bir pist"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Cidde Cadde Pisti'nin Formula 1'de alışık olduğundan tamamen farklı bir pist olduğunu dile getirdi.

Sainz: "Cidde, alışık olduğumuzdan farklı bir pist"
Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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