Sainz: "Cidde, alışık olduğumuzdan farklı bir pist"

Cidde Cadde Pisti, hızlı ve akıcı bir cadde pisti olmasının yanı sıra, neredeyse hiç kaçış alanına sahip değil. Her yer duvar olduğu için sürücüler için pek de affedici olmayacak.

Sainz hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse pist, alışkın olduğumdan veya Formula 1'de alışık olduğumuzdan farklı görünüyor. Diğer pistlere kıyasla, simülatörde hızımı bulmam kesinlikle birkaç turumu daha aldı çünkü çok fazla viraj var."

"Duvarlar da bir faktör, onların iç kısmını göremiyorsunuz ve virajın diğer tarafında ne olduğunu bilemiyorsunuz. Ayrıca dönüş noktalarını doğru şekilde belirlemek de çok zor. Çok hızlı, akıcı ve oval virajlar var, öğrenmesi oldukça zordu. Yarın her şeye alışmamız için pek çok tura ihtiyacımız olacak."

"Bu hafta sonu şampiyona üçüncülüğün garantiler miyiz bilmiyorum. Bu hafta sonu onları (McLaren) dört ya da beş puanla geçirmemiz lazım, ki son sonuçlara bakıldığında olası bir senaryo gibi görünüyor fakat kendimize, McLaren'ı geride bıraktığımız her yarışta zorluklar çektiklerini hatırlatmamız gerekiyor."

"Son üç yarışta onları geçsek bile kolay değildi, hâlâ çok yakındı, sadece daha az hata yapmayı başardık, her şeyi iki araçla bir araya getirdik ve onları geçtik. Fakat burada da hızlı bir araca sahip olabileceklerini ve muhtemelen savaşın Abu Dhabi'ye kalacağını hissediyorum."

Sainz, Katar'da puan almasının ardından arka arkaya puan serisini 13 yarışa çıkardı.

Bu konuda Sainz, "Bu gerçekten tatmin edici. Açıkçası dayanıklılığın da size yardım etmesi gerekiyor, fakat her zaman neden bilmiyorum ama olumsuz tarafı görüyorum. Yani bundan fazlası olabilirdi, puan alamadığım diğer iki yarışta 11. oldum."

"Yani evet, daha uzun bir seri olabilirdi. Fakat şu ana kadar iyi bir sezon oldu, tutarlıydı. Belki o kadar da gösterişli değil ve bazen daha fazlası mümkündü, yine de üç podyum aldık, pek çok puan topladık ve hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında hâlâ iyi bir yerdeyiz. Yani şu ana kadar iyi bir sezon oldu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images