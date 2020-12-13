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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

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Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Carlos Sainz, Abu Dhabi GP sonrası yapılan incelemeden ceza almadan kurtuldu. Böylece McLaren, 2020 Formula 1 sezonu takımlar şampiyonası üçüncülüğünü korumuş oldu.

Sergio Perez'in yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı periyodu devreye girince, pilotların çoğu bu süreçte pite yöneldiler. 

McLaren pilotu Sainz'ın pite girişte yavaşladığı görüldü. Sainz'ın önünde takım arkadaşı Lando Norris, arkasında Lance Stroll vardı. McLaren pilotunun zaman kaybetmemek için pite yavaş geldiği düşünüldü ve hakemler olayı inceleme altına aldılar.

Yarış içerisinde, olayın yarıştan sonra telemetre verileri incelendikten sonra sonuca bağlanacağı bilgisi gelmişti.

Yarıştan sonra yapılan incelemenin ardından Sainz'a herhangi bir yaptırım uygulanmadığı açıklandı.

Yapılan incelemelerde Sainz'ın yavaşlaması yönünde takımdan bir talimat almadığı öğrenildi ve telemetre verilerinde de Sainz'ın normalden farklı bir şey yapmadığı görüldü.

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Veriler, Sainz'ın pit giriş çizgisinden yani 80 km/s hız limitinin başlangıcından kısa süre fren yaptığını ve ardından Sainz'ın hızını sabitlediğini gösterdi. Kıyaslama yapma gerekirse Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in de tam olarak aynı şekilde pite girdiği belirtildi.

Sainz'ın pit yolu sürecinde 5 sn haricinde hep 80 km/s hızda olduğu, maksimum süre 80 km/s hızda gitseydi ancak 0.6 sn daha hızlı olabileceği görüldü.

Sainz'ın herhangi bir ceza almamasıyla McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki üçüncülük sonucu da etkilenmemiş oldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Lance Stroll
Editör Jonathan Noble

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