Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Sergio Perez'in yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı periyodu devreye girince, pilotların çoğu bu süreçte pite yöneldiler.

McLaren pilotu Sainz'ın pite girişte yavaşladığı görüldü. Sainz'ın önünde takım arkadaşı Lando Norris, arkasında Lance Stroll vardı. McLaren pilotunun zaman kaybetmemek için pite yavaş geldiği düşünüldü ve hakemler olayı inceleme altına aldılar.

Yarış içerisinde, olayın yarıştan sonra telemetre verileri incelendikten sonra sonuca bağlanacağı bilgisi gelmişti.

Yarıştan sonra yapılan incelemenin ardından Sainz'a herhangi bir yaptırım uygulanmadığı açıklandı.

Yapılan incelemelerde Sainz'ın yavaşlaması yönünde takımdan bir talimat almadığı öğrenildi ve telemetre verilerinde de Sainz'ın normalden farklı bir şey yapmadığı görüldü.

Veriler, Sainz'ın pit giriş çizgisinden yani 80 km/s hız limitinin başlangıcından kısa süre fren yaptığını ve ardından Sainz'ın hızını sabitlediğini gösterdi. Kıyaslama yapma gerekirse Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in de tam olarak aynı şekilde pite girdiği belirtildi.

Sainz'ın pit yolu sürecinde 5 sn haricinde hep 80 km/s hızda olduğu, maksimum süre 80 km/s hızda gitseydi ancak 0.6 sn daha hızlı olabileceği görüldü.

Sainz'ın herhangi bir ceza almamasıyla McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki üçüncülük sonucu da etkilenmemiş oldu.