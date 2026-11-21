Formula 1 Las Vegas GP
Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"
Las Vegas’taki sıralama seansının ardından basına konuşan Williams pilotu Carlos Sainz, güçlü Q1 performansına rağmen Q2'de tempo bulamadıklarını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 16:30
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Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde (Q1) güçlü bir performans sergileyen ancak Q2’de 1:35.641'lik tur zamanıyla 14. sırada kalan Williams pilotu Carlos Sainz, genel tablodan memnun olduğunu dile getirdi.
Hafta sonu öncesindeki beklentilerinin daha rekabetçi olmak yönünde şekillendiğini, ancak bunun ilk 10'a girmeye yetmediğini ifade eden Sainz, turbo ünitesi değişikliği nedeniyle aldığı grid cezasının ardından yarışta yükselmeye çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: "Q1’de attığımız güçlü turlar sayesinde tatmin edici bir sıralama seansı oldu fakat Q2'de pek tempo bulamadık.”
“Genel olarak sonuçtan ve performansımızdan memnunum. Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk ancak maalesef yine ilk 10’a giremedik.”
“Araca takılan turbo nedeniyle aldığımız cezanın ardından 20. sıradan başlıyoruz. Sıramızı geliştirmek için mücadele etmeye çalışacağız ve neler yapabileceğimize bakacağız."
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
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