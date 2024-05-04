Sainz: "Burada her tur yeni bir macera"

Sainz, bugün gerçekleştirilen Sprint yarışında Daniel Ricciardo'yu geçememesinin ardından ancak 5. olabildi.

İspanyol pilot sıralamalarda daha güçlüydü ve pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen ile takım arkadaşı Charles Leclerc'in arkasında 3. olmayı başardı.

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Sainz'ın 16. virajda kendisini engellediğini söylemişti ancak hakemler o olaya herhangi bir yaptırım uygulamadılar. Sainz böylece yerini korumuş oldu.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Sainz, "Sprint biraz kötü oldu, Daniel'i geçemedim ama hızımın orada olduğunu biliyordum."

"Temiz bir sıralama ile ilk üçe girebileceğimi biliyordum. Sıralamalarda temiz turlar atmayı başardık."

"Yeni yumuşak lastiklerle burası gerçekten zor. Her tur biraz macera doluydu."

"Rüzgârla birlikte ne olacağını bilemiyorsunuz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, turlar çok da kötü değildi. Her zaman turu bitirdiğinizde çok daha hızlı gidebileceğinizi düşünürsünüz, ancak burada mükemmel ve temiz bir tur atmak neredeyse imkansızdır." dedi.

Pilotların çoğu, Miami'de sorunsuz hızlı tur atmakta zorlandı. Sky Sports F1'de yorumculuk yapan 2009 şampiyonu Jenson Button, pilotların yaşadıkları sorunları şu şekilde özetledi:

"Sorun şu ki; Q3'te bir tur atıyorsunuz ve 'Biraz daha fazlası var, yeni set lastiklerle biraz daha fazlasını bulabilirim' diye düşünüyorsunuz."

"Ancak piste çıkıp biraz daha fazla zorladığınızda, lastikleri aşırı ısıtıyorsunuz ve küçücük bir kaymayla her şey bitiyor."

"Lastiklerin sınırlarını bulma konusunda gerçekten zorlanıyorlar. Bulduklarında, sınırı aşmış oluyorlar ve tur bitiyor."