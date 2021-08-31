Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''

2021 Formula 1 Belçika Grand Prix'si kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3 saat ertelenmesinin ardından, iki turluk bir yarış yapıldı ve sonrasında kırmızı bayrak çıkarılarak seans sonlandırıldı.

Böylelikle puan barajındaki sürücüler, normalde pozisyonlarına verilen puanların yarısını aldılar ve bu 10 sürücünün arasındakilerden bir tanesi de Ferrari'den Sainz'dı.

Spa'daki yarışı 10. sırada tamamlayıp yarım puan alan Sainz, Pazar günkü koşulların kesinlikle yarış yapılamayacak gibi olduğunu söyledi.

İspanyol pilot aynı zamanda pistte tek bir Formula 1 aracının sürüş yapabileceğini fakat 20 aracın görüş sıkıntıları nedeniyle sürüş yapmasının çok riski olduğunu da ekledi.

Sainz şu ifadeleri kullandı: ''Bence bugün koşullar 20 Formula 1 aracının pistte sürüş yapacağı kadar iyi değildi.''

''Eğer araçlar tek tek çıksaydı, bence tek bir Formula 1 aracı bu koşullarda yarışabilirdi ancak 20 araç start aldığı zaman uzağı göremiyorduk.''

''Saatte 300 km hızla gidiyor olabilirsiniz ve eğer önünüzde biri spin atarsa, onu da beraberinizde götürürsünüz.''

''Bu çok riskli ve çok tehlikeli. Neyse ki bu durumla çok karşılaşmıyoruz ancak bugün durum böyleydi. Umarım bunu yakın zamanda unutup Zandvoort'ta yarışabiliriz.''

Görüşün geniş lastikler ve sudan dolayı mı yoksa aracın aerodinamik yapısından dolayı mı kötü olduğu sorulan Sainz, durumun ikisinin birleşimi olduğunu söyledi.

İspanyol pilot aynı zamanda bir kaza olsaydı, bunun birçok aracı etkileyebileceğini de ekledi.

''Bence ikisinin de kombinasyonu. Difüzörler çok büyük. Çok fazla yağmur birikintisi vardı. Söylediğim gibi, araçlar tek tek çıksaydı süper pole yapabilirdik, bu problem değildi.''

''Eau Rouge'dan geçebilirdik, bu sorun değildi. Asıl sorun görüştü. Güvenlik aracı ardında attığımız iki turdan sonra lastikler soğuktu ve eğer Eau Rouge'a girerken hiç görüşünüz olmasa ve biri önünüzde spin atsa...''

''Size söylüyorum, eğer onuncu sıradaki kaza yapsaydı, 20. sıraya kadar herkes ona çarpardı ve burası saatte 300 km'de büyük kazaların olabileceği bir yer.''

Yarışı iki turun ardından sonlandırma kararına katılıp katılmadığı sorulan İspanyol sürücü, ''Eğer sadece puan vermek amacıyla yapıldıysa, kesinlikle saçmalık.''

''Bu yarışın sonucunu belirlemek için herhangi bir tur atmamıza gerek yoktu. Eğer gerçekten sürüş yapma amacı başlanmışsa, evet.''

''Bu da beni bir sonraki noktama yöneltiyor. Ne kadar sürüş yaptığınızda buna yarış diyebilirsiniz ve eğer hiç tur atılmamışsa, rekabet yoksa neden puan dağıtılmalı veya sonuçlar oluşturulmalı.''

''Çünkü bir yarış yoktu. Temel olarak ben yarışmadım ve puanın yarısını hak etmedim. Nasıl puan aldığımı anlamadım.'' cevabını verdi.

Belçika Grand Prix'sinde yarışın akıbetinin ne olacağı uzun bir süre boyunca beklenildi ve pilotların çeşitli aktiviteler yaptıklarını gördük.

Yaklaşık üç saatlik bu zaman diliminde kendini formda tutmak için neler yaptığı sorulan Sainz, son dönemlerde kırmızı bayraklara alışkın olduklarını söyledi.

Sainz, ''Bu bir problem değil. Bugünlerde kırmızı bayraklara alışığız, birkaç tane çıkmıştı.''

''Bu yüzden, muhtemelen bir sürücü olarak karşılaştığım ilk kırmızı bayrağın daha garip olduğunu söyleyebilirim.''

''Ancak şu anda sıfırlanıyoruz ve kendimizi formda tutmak için aracın içindeki 5-10 dakikayı kullanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yarışın ilk dakikalarında atılan formasyon turunda neredeyse tüm sürücüler yarışın gerçekleştirilemeyeceğini telsizlerinden takımlarına bildirirken, pole pozisyonundaki Red Bull sürücüsü Max Verstappen yarışın gerçekleştirilebileceğini düşündüğünü söylemişti.

Sainz ise pole pozisyonunda bunu düşünmenin normal olduğunu fakat arkalarda görüşün çok kötü olduğunu dile getirdi.

''Pole pozisyonundan tabii ki başlayabilirsiniz. On birinci sıradayken, bugün hiçbir zaman diliminde start almaya hazır görünmüyordu.''

''Bana güvenin. Eğer küçücük bir aralık olsaydı bile telsizde yarışın başlamasını isteyecek ilk kişi ben olurdum çünkü Spa'yı seviyorum, yağmurlu pisti seviyorum ve taraftarlar bunu hak ediyor. Ancak yarışı başlatmak için hiçbir aralık yoktu. Bugün kolay bir gün değildi.''

Pazar günü Belçika'daki yarışa giden taraftarlar uzun süre boyunca yağmurun altında yarışın başlamasını bekledi ve yarışı izleyemediler.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, taraftarların bilet paralarını geri almasını önermişti.

Bu konu hakkında ne yapılabileceği sorulan Sainz, ''Bilmiyorum. Belki de seneye onlara iki yarış hakkı verilebilir.''

''Dürüst olmak gerekirse bugün yapabileceğimiz az şey vardı. Onlar için üzgünüm çünkü onlar şovu hak eden ilk kişiler oldu. COVID nedeniyle zor iki yıl geçirdik ve geçen sene kapalı kapılar ardında yarış yaptık.''

''Bu yıl Spa'ya geliyoruz, neredeyse tam kapasite kalabalık var. Bu onlar için harika bir şov olabilirdi ancak bana güvenin, bugün bunu yapamazdık.''

''Belki yarın yapabilirdik ancak Zandvoort'a gitmek zorundayız. Herkes için çok üzgünüm ancak gelecek sezon onlara iki yarış vermek dışında bunu nasıl çözebileceğimizin yolunu bilmiyorum.'' cevabını verdi.