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Sainz: "Bugün Ferrari için zor bir gündü, aracı zorlayamıyorum"

Ferrari için zorlu geçen Miami Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Carlos Sainz, orta hamurla yarışa güçlü bir başlangıç yapmasının ardından sert lastiğe geçmesiyle birlikte neden tempo kaybı yaşadıklarını bilmediğini dile getiriyor ve Ferrari için zor bir günün geride kaldığını ekliyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Miami GP'ye 3. sıradan başlayan Carlos Sainz, yarışın ilk bölümünde iyi bir tempoya sahipti ve ikinci sıradaki Fernando Alonso'nun kopmasına izin vermemişti. Hatta DRS mesafesinde kalmayı başarmıştı. 

Güçlü bir ilk bölüm tamamlayan Sainz, ilk ve tek pit stop'u için pite gelirken yeteri kadar yavaşlayamadı ve hız sınırını aştı. Bu da kendisine 5 saniyelik bir ceza verilmesine neden oldu. 

İspanyol pilot, bu pit stop'ta sert lastiklere geçmesinin ardından sert lastiklerle yarışın orta bölümünde tempo kaybı yaşadı ve George Russell'a geçilerek 5. sıraya geriledi. 

Ferrari pilotu, yarışı da bu pozisyonda tamamladı ama ilk bölümde mücadele ettiği Alonso'ya ikinci bölümde 20 saniye kaybetmişti.

İspanyol pilot yine de takım arkadaşının 7. olduğu bu zorlu yarışta 10 puanı hanesine yazdırdı. 

Orta hamurla yarışa güçlü bir şekilde başlayan Sainz, sonrasında sert lastiklerde neden bu kadar zorlandıklarını bilmediğini söylüyor. 

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Konu hakkında konuşan Sainz, şunları söyledi: "Zor, zor bir yarıştı. Sert lastiklerde neden bu kadar zorlandığımızı bilmiyorum. Orta lastiklerdeki ilk bölümümüz oldukça güçlüydü, sonrasında sert lastiklerle zorlandık."

"Erken pit stop yaparak Fernando'yu geçmeye çalıştık ve bunu başardık da ama Alonso'yu geçmek için 3-4 tur zorlayınca lastikler gitti. Nedense şu anki aracımızda hiç serbestlik yok, ne kadar zorlayıp zorlayamayacağız belli ve bazı sınırlarımız var."

"Ben de yarışı bitirmek istiyorsam bu sınırın altında kalmak zorundaydım." 

"Şu anda bu araçta zorlamıyorum. Özellikle de yarışta bir tur zorladığınızda sonraki turlarda hemen 0.3 saniye daha yavaş oluyorsunuz. Lastiklerle olan ilişki kötü ve bu yüzden zorlayıp zorlamayacağımız konusunda bir serbestliğimiz, esnekliğimiz yok."

"Yarışı bitirebilmek için sürekli aynı tempoyu devam ettirmeniz gerekiyor. Zorlayarak bu tempodan çıkamıyorsunuz."

"Bugün olanlara şaşırdım çünkü bu yarışta daha iyi olacağımızı düşündüm ama bu yarış, bize daha yapmamız gereken işlerin olduğunu gösterdi." 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2023 yarışı öncesinde Miami asfaltı yenilendi ve yarış çizgisindeki yol tutuşu artsa da çizgi dışındaki tutuş oldukça vasattı. Dolayısıyla yarışta geçiş yapmanın zor olacağı düşünülüyordu. 

Sainz, bu konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Pistin durumu bir sorun değildi. Koşullar herkes için aynı. Bugün yol tutuşu iyi olan bir pistte yarıştık."

"Sadece bugün Ferrari olarak zor bir günü arkamızda bıraktık."

Geçtiğimiz hafta sonu Bakü'de belki de kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçiren Sainz, bu hafta sonu nispeten daha iyi bir performans sergiledi. 

İspanyol pilot da bu durumdan memnun olsa da ikinci bölümdeki tempo kaybı kendisini oldukça düşündürmüş durumda. 

"Tüm hafta sonu iyi bir performans sergiledim. Araçla yapabileceğim neredeyse her şeyi yaptığımı düşünüyorum."

"Bakü'nün sadece tek seferlik bir şey olduğunu biliyordum. Bugün sinirimi bozan şey şuydu: İlk bölümde Fernando'yu zorladık, ikinci bölümde ise ona 20 saniye kaybettik. Bu durum lastik yönetimi ve yarış temposu konusunda işimiz olduğunu gösteriyor."

 

 

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