Sainz: "Bugün en hızlı pilot bendim, eve puansız dönmek üzücü"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Sainz, iyi bir start alamadı ve Perez'e geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Yarışın bitmesine bir tur kala ikili arasında yeniden bir mücadele meydana geldi. Perez, ikinci sıradaki Leclerc'e atak yaparak onu geçmeye çalışırken Sainz da bu mücadeleye dahil oldu.

Bunun sonucunda Leclerc yerini korumayı başarırken, Perez ile Sainz temas ederek yarıştan çekildiler.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, Red Bull pilotu ile temas etme sebeplerini anlayamadığını dile getirdi.

"Büyük bir kazaydı, ne yazık ki beton duvardaki bariyerlere çarptım."

"Checo Charles ile mücadele ederken buna ben de dahil oldum. Normal yarış çizgimi takip ettim, olağandışı bir manevra yapmadım. Bu yüzden neden temas ettiğimizi anlamıyorum."

Ferrari pilotu, Bakü'deki yarışta en hızlı olanın kendisi olduğuna inanıyor.

"Bugün en hızlı olan bendim ve sanırım ikincilik için yarışıyordum."

"Bu yüzden eve puansız dönmek büyük bir hayal kırıklığı yarattı."