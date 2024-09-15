Sainz: "Bugün en hızlı pilot bendim, eve puansız dönmek üzücü"
Carlos Sainz, Azerbaycan Grand Prix'sindeki en hızlı pilotun kendisi olduğuna inanıyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Sainz, iyi bir start alamadı ve Perez'e geçilerek dördüncü sıraya geriledi.
Yarışın bitmesine bir tur kala ikili arasında yeniden bir mücadele meydana geldi. Perez, ikinci sıradaki Leclerc'e atak yaparak onu geçmeye çalışırken Sainz da bu mücadeleye dahil oldu.
Bunun sonucunda Leclerc yerini korumayı başarırken, Perez ile Sainz temas ederek yarıştan çekildiler.
Yarıştan sonra konuşan Sainz, Red Bull pilotu ile temas etme sebeplerini anlayamadığını dile getirdi.
"Büyük bir kazaydı, ne yazık ki beton duvardaki bariyerlere çarptım."
"Checo Charles ile mücadele ederken buna ben de dahil oldum. Normal yarış çizgimi takip ettim, olağandışı bir manevra yapmadım. Bu yüzden neden temas ettiğimizi anlamıyorum."
Ferrari pilotu, Bakü'deki yarışta en hızlı olanın kendisi olduğuna inanıyor.
"Bugün en hızlı olan bendim ve sanırım ikincilik için yarışıyordum."
"Bu yüzden eve puansız dönmek büyük bir hayal kırıklığı yarattı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar