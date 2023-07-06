Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"
Carlos Sainz, takım olarak iyi bir gelişim yolunda olduklarını düşünüyor.
Ferrari'nin temposu geçtiğimiz hafta gerçekleşen Avusturya Grand Prix'sinde oldukça iyi göründü ve Charles Leclerc, dört yarışın ardından tekrar podyumda yer almayı başardı.
Şahlanan At'ın Spielberg'deki performansı takımın Red Bull ile arayı kapatmaya başladığının düşünülmesine neden oldu.
Ferrari pilotu Sainz bu konuda şunları söyledi: "Bilmiyorum, bence bunu değerlendirmek için Silverstone gibi daha açık ve rüzgarlı bir piste ihtiyacımız var."
"Size söyleyebileceğim şey, aracın Avusturya'da hem tek turda hem de yarışta daha iyi hissettirdiği. Ancak geçen yıl da Avusturya'da çok hızlıydık, bu yüzden temkinli davranıyorum ve analiz etmek için sezonun biraz daha ilerlemesini bekliyorum."
"Ancak takımla son zamanlarda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyorum."
"Yarış hafta sonunda araçta zayıf noktalarımızın nerede olduğunu, bunları nasıl değerlendirebileceğimizi biraz daha iyi anlamamı sağlayan birkaç şey test ettim ve bu bize nereleri geliştirmemiz gerektiği konusunda oldukça net bir yön verdi. Sanırım şimdi bunun karşılığını alıyoruz."
"Doğru yolda olduğumuzdan oldukça eminim. Ancak dediğim gibi, biraz daha fazla örneğe ihtiyacımız var. Belki de bu koşullarda biraz daha zorlanacağımız anlamına gelse bile, değerlendirme yapmak için rüzgarlı bir hafta sonuna ihtiyacımız var."
Sainz, araçtaki en büyük iki problem olan lastik ve istikrarsızlık sorununun birbirleriyle bağlantılı olduğundan bahsetti.
İspanyol pilot, "Bence birbirleriyle bağlantılılar. Lastiklerle ilgili özellikle yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum, bence bu daha çok aracımızın yarışta rüzgarla ve sahip olduğumuz dengesizliklere karşı davranış şekli."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"İstikrarsızlık, yarış hızınızı da lastik aşınmanızı da etkiliyor. Ancak Avusturya çok daha iyiydi. Kirli hava da bizi çok etkileyen bir şey; gördüğünüz gibi kontrol altına almaya çalıştığımız pek çok şey var."
"GPS verilerine baktığımızda, Avusturya'da yüksek hız açısından ön bölüme Barselona'da olduğumuzdan çok daha yakındık, ancak hâlâ Red Bull seviyesinde değiliz."
"McLaren bile yüksek hızlı virajlarda bizden daha hızlıydı, ancak en azından Barselona'da olduğumuz gibi yüksek hızlı virajlarda sonuncu değildik. Yani iyi bir ilerlemeye sahibiz. İyi bir anlayışımız var ve doğru geliştirmeler getiriyoruz. Eğer bunları yapmaya ve bu yönde ilerlemeye devam edersek, yakında sezonu tersine çevirebiliriz." dedi.
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