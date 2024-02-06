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Sainz: "Kendi değerimi biliyorum, buyıl Ferrari için her şeyimi vereceğim"

Carlos Sainz, 2024 sonunda Ferrari'den ayrılacak olmasına rağmen "her şeyini vereceğini" söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari

Geçen yıl Singapur GP'yi kazanan Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve kendisine yeni bir takım arıyor.

Sainz, Ferrari ile geçen haftaya kadar kontrat görüşmeleri yapsa da, İtalyan ekibin tercihi Lewis Hamilton oldu.

Şimdi Sainz, gelecek yıl nerede yarışacağını bilmeden yeni bir sezona başlayacak.

Sky Sport News'e konuk olan Sainz, Ferrari'den ayrılacağının açıklanmasından bu yana ilk kez basın karşısına çıktı.

Sainz, "Ben iyiyim, sakinim ve geleceğe odaklanıyorum."

"Bu çok önemli bir yıl olacak. Ferrari'deki son yılıma giriyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Elimden geldiğince iyi hazırlanmak ve en iyisini yapmak için çalışıyorum."

"Üzgün değilim. Durumu zaten içeriden biliyordum ve bu değişime hazırlanıyordum. Fakat  dediğim gibi, Ferrari'ye bu sezon tüm gücümü vermek dışında başka bir şey düşünmek istemiyorum."

"Yeni bir sezona, takımla geçirdiğim son sezon olduğunu bilerek başlamak alışılmadık bir durum fakat Bahreyn'de kaskımı takıp piste çıktığımda, sadece aracı mümkün olduğunca hızlı sürmeyi düşüneceğim."

"Dünya şampiyonu olma şansım varsa, bunu başarmaya çalışacağım." dedi.

Sainz, geleceği hakkında endişe duymuyor.

"Kariyerimde her zaman ileriye doğru adımlar attım, her yıl biraz daha geliştim. Bu her zaman benim felsefem oldu."

"Bir sürücü olarak değerimin farkındayım ve bu nedenle geleceğe baktığımda çok sakinim."

"İyi şeyler kesinlikle olacak ama şimdilik hedefim Ferrari ile elimden gelenin en iyisini yapmak."

"Kariyerimde her zaman ileriye doğru adımlar attım, her yıl biraz daha geliştim. Bu her zaman benim felsefem oldu."

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