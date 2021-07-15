Sainz: “Bu yarışta zorlanacağımızı düşünüyoruz”

Ferrari, Red Bull Ring’de oldukça iyi bir yarış hızına sahipti ve Sainz, Avusturya’daki iki yarışı da ilk 6’da bitirerek takımına önemli puanlar kazandırdı. Ancak Maranello merkezli takım, Silverstone’a yüksek beklentilerle gelmedi. Bunun sebebi ise bazı pistlerde yaşadıkları lastik aşınması sorunu.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Sainz, Avusturya’da gösterdikleri güçlü performansın pistin yapısından kaynaklı olduğunu ve Silverstone’da biraz daha zorlanmayı beklediklerini dile getirdi.

İspanyol pilot, “Avusturya’da rekabetçi olmamızın temel sebebi pistin karakteristik yapısıydı. Basitçe anlatmak gerekirse, Silverstone ve Paul Ricard ön tarafın kısıtlı olduğu pistler yani bu, ön lastiklerin oldukça aşınması anlamına geliyor.”

“Bu nedenle, bu yarışta biraz zorlanacağımızı düşünüyoruz çünkü ön lastiklerimiz epey aşınıyor. Avusturya ise arka lastiklerin aşındıran bir pistti ve biz arka lastiklerde daha iyi olduğumuzdan, orada rekabetçi olabildik. Bu yüzden, burada iki yarış yapmak bize yardımcı olmayacak, hatta daha büyük bir meydan okumayla karşılaşacağız.” dedi.

Ayrıca Sainz, bu hafta sonu sprint yarışıyla birlikte iki yarış yapılacak olmasının işlerini kolaylaştırmadığından lastik stratejisi açısından nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini hakkında oldukça fazla kafa yorduklarını belirtti.

“Kesinlikle kolay olmayacak. Lastik stratejisiyle ilgili bu hafta sonu nasıl bir yaklaşım izleyeceğimiz hakkında birkaç haftadır tartışıyoruz. Ancak Maranello'da sadece yeni formatı ve nasıl çalışacağını anlamaya çalıştık. Bu yüzden, bu durum kesinlikle bize ekstra bir yük bindirdi. Bu yılki gibi 22-23 yarış yapıldığında bu, bazı açılardan iyi bir şey çünkü aksi takdirde her şey çok monoton olurdu.”

Ancak İspanyol pilot, kendi açısından bunun olumsuz olabileceğini düşünüyor çünkü daha önce Silverstone’da Ferrari ile piste çıkmadı ve her şeyi anlamak için sadece 1 saatlik antrenman süresine sahip olacak.

“Pilotlar açısından çok bir şey değişmeyecek. Sadece sıralama turlarına, daha az antrenmanla başlamış olacağız ve bu, bize çok yardımcı olmayacak. Özellikle de bana çünkü Silverstone’a Ferrari ile daha önce hiç gelmedim. Bu yüzden, sadece bir antrenman seansında aracı ve pisti tanımak kolay olmayacak.”

Yine de Sainz, sprint yarışında pazar gününü düşünmeyeceğini ve sadece elinden geleni yapacağını belirtti.

“Formula 1 pilotlarını tanıyorum ve ilk turda nasıl davrandıklarını biliyorum. Bu yüzden, ilk 6 veya 7 virajda pazar gününü pek düşünmeyeceğiz, en azından ben öyle yapmayacağım. Sadece, her şeyimi ortaya koyacağım.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21,Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius