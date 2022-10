Sainz: "Bu sezon kendimi baştan yarattım"

Sainz, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlamıştı. Ancak Mercedes pilotu George Russell ile ilk virajda yaşadığı temastan dolayı yarışa veda etti.

Sainz yaşanan bu olay hakkında, "Kesinlikle sezonun en zor anlarından biriydi."

"Çok büyük hayal kırıklığı yarattı, çünkü o zamana kadar mükemmel bir hafta sonu geçiriyorsunuz ve aniden yarışınız, kontrolünüz dışında bir şey tarafından mahvoluyor. Bu gerçekten çok zordu."

"Hem de bu ilk defa değildi, bu sezon birkaç kez başıma geldi."

"Yarışamamak en zor kısım çünkü sonuç olarak takımdaki herkes onun için buraya geliyor."

"Yine de bazen motor sporlarında ve hayatta böyle şeyler oluyor, umarım gelecek sezon sorunsuz bir şekilde geçer." dedi.

Kaza anının tekrarını izleyen Sainz, o an yapabileceği başka bir şey olmadığını da belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field as Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins on the opening lap

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images