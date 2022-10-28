Sainz: "Bu sezon kendimi baştan yarattım"

Haberi dinle

Sainz, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlamıştı. Ancak Mercedes pilotu George Russell ile ilk virajda yaşadığı temastan dolayı yarışa veda etti.

Sainz yaşanan bu olay hakkında, "Kesinlikle sezonun en zor anlarından biriydi."

"Çok büyük hayal kırıklığı yarattı, çünkü o zamana kadar mükemmel bir hafta sonu geçiriyorsunuz ve aniden yarışınız, kontrolünüz dışında bir şey tarafından mahvoluyor. Bu gerçekten çok zordu."

"Hem de bu ilk defa değildi, bu sezon birkaç kez başıma geldi."

"Yarışamamak en zor kısım çünkü sonuç olarak takımdaki herkes onun için buraya geliyor."

"Yine de bazen motor sporlarında ve hayatta böyle şeyler oluyor, umarım gelecek sezon sorunsuz bir şekilde geçer." dedi.

Kaza anının tekrarını izleyen Sainz, o an yapabileceği başka bir şey olmadığını da belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field as Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins on the opening lap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotu, "Farklı bir şey yapamazdım, Max [Verstappen] ile bir mücadelenin ortasındaydım ve o oldukça geç bir fren yaptı; ardından George ile temas ettik."

"Böyle şeylerin daha orta sıralarda, etraftaki araçların çok olduğu bölümlerde görülmesini bekliyorsunuz, açıkçası ön grupta bunu görmeyi beklemiyordum."

"Ama George'un özürlerini kabul ediyorum, o gerçekten iyi biri." dedi.

Sainz, Meksika'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve bu hafta sonu gerçekleşecek yarış için umutlu olduğunu söyledi.

Sainz, "Bence şartlar Meksika'da her zaman olduğu gibi, en büyük zorluk sadece yükselti ve yol tutuşu olacak."

"Ama burayı, Meksika'ya gelmeyi çok seviyorum. Yarışmak için gerçekten harika bir yer. Pistte oldukça eğleniyorum. İnsanlar tarafından çok desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettiğim için gelmeyi en sevdiğim ülkelerden biri."

"Herkesin Checo'nun [Perez] kazanmasını istediğini biliyorum. Ancak Checo kazanamaz ve ben kazanırsam, taraftarların mutlu olacağını da hissediyorum." dedi.

Galibiyet alma şansı olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bunu düşünüyorum, ancak bu konuda pozitifim çünkü hızlıyım ve bunu başarabilirim."

"Sezona zor bir başlangıç yaptım ama sürüş tarzımla, aracımla, ayarlarla resmen bu sezon kendimi baştan yarattım ve aniden şampiyonada mücadeleye girdim."

"Şu an Charles [Leclerc] ve Max en formda olan iki pilot ve zaman zaman onlarla pole ve galibiyet için savaşabiliyorum."

"İnsanlar beni engellemeye çalışabilir ama hızlı olduğum gerçeğinden kaçamazlar." şeklinde yanıt verdi.