Sainz: "Bu sezon ilk kez pistteki en hızlı pilot gibi hissettim"

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Carlos Sainz, Max Verstappen'in erken pit stopuyla liderliği almıştı ve uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından, Hollandalı pilotun ikinci kez pite girmesiyle liderdi.

Ancak piste giren güvenlik aracının ardından pite girdi ve yeni set lastiklerle Verstappen'in ardına düştü. Sonrasında 16 tur boyunca zorlasa da galibiyeti kazanmasını sağlayacak atağı yapamadı.

Yine de Sainz genel olarak daha iyi bir tempoya sahip göründü.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, şöyle dedi: "Max ile oldukça yoğun ve zorlu bir mücadele içerisine girdik."

"Tüm yarışta ona kıyasla biraz daha fazla tempoya sahip olduğumu biliyordum, ayrıca lastiklerim son bölümde 5-6 tur daha yeniydi fakat burada geçiş yapmak için 0.2-0.3 saniyeden daha hızlı olmanız gerekiyor."

"Her şeyimi verdim, her şeyi riske ettim, bordürlere çıktım, duvara yakın gittim ve kirli havada birkaç dakika geçirdim. Sonunda ona birkaç kez çok yaklaştım ama atak yapacak mesafeye hiç gelemedim. Yine de çok zorladığımı söyleyebilirim."

Son pit stopta orta lastiğe geçseydi bunun sonucu değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Sainz, "Güvenlik aracı düşündüğümden ya da takımın düşündüğünden daha uzun süre pistte kaldı."

"Yeşil bayraklar çıktığı zaman 16 tur ya da o civarda bir şey kalmıştı. Belki de bu yumuşak lastiği takmak ve Max'i lastik ısıtma aşamasında geçmek için ideal olabilirdi."

"Yine de bir şey söylemek zor. O noktada 20 tur civarı vardı ve sert lastiğe geçmek en hızlı seçenekti çünkü Max'e kıyasla zaten daha yeni lastiklere sahip olacaktık. Haliyle durum üzücü oldu ama güvenlik aracı çıkmasaydı, beni kolayca yakalayamazdı."

"Beni yakaladığı takdirde de onu arkamda tutmak için hazır olurdum çünkü tempom iyiydi, hâlâ 1:17.3'lerde dönüyordum ve sanırım damalı bayrağa kadar dayanabilirdik." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, Ferrari'nin yarışta Red Bull'a kıyasla daha hızlı olduğunu da doğruladı.

"Bugün her şeyimi verdim ancak geçiş yapmak zordu. Red Bull'a kıyasla sanırım tüm yarış boyunca daha hızlıydık. Bu sezon ilk kez pistteki en hızlı isim olduğumu söyleyebilirim ve bu da bana sonraki yarışlar için hem güven hem de umut veriyor. Fakat Red Bull'u geçmek için 0.2 ya da 0.3 saniye yeterli değil. Eğer Max'i geçme fırsatına sahip olmak istiyorsak, en az 0.5-0.6 saniyeye ihtiyacımız var."

Neden Ferrari'nin önceki yarışların aksine cumartesi günü geride kalıp, pazar daha hızlı olduğu sorusuna Sainz," Bence bu, pistten piste değişen eğilimin bir parçası. Son yarışlarda yarış hızını karşılaştırmak zordu."

"Burada Cuma gününden itibaren Max'in uzun sürüşlerde çok iyi bir tempoya sahip olduğunu görebiliyordum. Fakat en fazla 0.1 saniye geride olduğumuzu düşündüm."

"Bugün durum değişti ve biz daha hızlıydık. Bu da bizim için iyi bir haber." cevabını verdi.

Şampiyonluk savaşında Leclerc ve Verstappen'e katılabileceğine inanıp inanmadığı sorusuna Sainz, "Umarım öyledir fakat birkaç yarış önce de söylediğim gibi her yarışı ayrı ayrı ele alıyorum. Şampiyonluğu ya da bunun gibi şeyleri düşünmüyorum. Piste çıkmaya odaklanmaya, araç içerisinde iyi performans gösterebileceğim ve rahat olabileceğim bir aralığa gelmeye çalışıyorum."

"Bu hafta sonu ilk seanstan itibaren hem sıralama hem de yarış temposunda iyi görünüyordum. Yarışta mesela Barselona'da olduğu gibi aracın kontrolünü kaybetme korkusu olmadan tam gaz gidiyordum."

"Ayrıca araçta bazı ilerlemeler kaydediyoruz çünkü aracı olmasını istediğim hale getirmek için bazı değişiklikler yapıyoruz ve bunlar işe yarıyorlar gibi görünüyor. Fakat aynı zamanda durumu daha iyi hissetmek için daha fazla piste gitmem gerekiyor." cevabını verdi.