Sainz: "Bu sezon ilk kez pistteki en hızlı pilot gibi hissettim"

Carlos Sainz, Max Verstappen'in erken pit stopuyla liderliği almıştı ve uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından, Hollandalı pilotun ikinci kez pite girmesiyle liderdi.

Ancak piste giren güvenlik aracının ardından pite girdi ve yeni set lastiklerle Verstappen'in ardına düştü. Sonrasında 16 tur boyunca zorlasa da galibiyeti kazanmasını sağlayacak atağı yapamadı.

Yine de Sainz genel olarak daha iyi bir tempoya sahip göründü.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, şöyle dedi: "Max ile oldukça yoğun ve zorlu bir mücadele içerisine girdik."

"Tüm yarışta ona kıyasla biraz daha fazla tempoya sahip olduğumu biliyordum, ayrıca lastiklerim son bölümde 5-6 tur daha yeniydi fakat burada geçiş yapmak için 0.2-0.3 saniyeden daha hızlı olmanız gerekiyor."

"Her şeyimi verdim, her şeyi riske ettim, bordürlere çıktım, duvara yakın gittim ve kirli havada birkaç dakika geçirdim. Sonunda ona birkaç kez çok yaklaştım ama atak yapacak mesafeye hiç gelemedim. Yine de çok zorladığımı söyleyebilirim."

Son pit stopta orta lastiğe geçseydi bunun sonucu değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Sainz, "Güvenlik aracı düşündüğümden ya da takımın düşündüğünden daha uzun süre pistte kaldı."

"Yeşil bayraklar çıktığı zaman 16 tur ya da o civarda bir şey kalmıştı. Belki de bu yumuşak lastiği takmak ve Max'i lastik ısıtma aşamasında geçmek için ideal olabilirdi."

"Yine de bir şey söylemek zor. O noktada 20 tur civarı vardı ve sert lastiğe geçmek en hızlı seçenekti çünkü Max'e kıyasla zaten daha yeni lastiklere sahip olacaktık. Haliyle durum üzücü oldu ama güvenlik aracı çıkmasaydı, beni kolayca yakalayamazdı."

"Beni yakaladığı takdirde de onu arkamda tutmak için hazır olurdum çünkü tempom iyiydi, hâlâ 1:17.3'lerde dönüyordum ve sanırım damalı bayrağa kadar dayanabilirdik." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images