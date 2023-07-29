Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc'in ikinci olduğu sıralama turlarında beşinci en iyi zamanı yaptı ve pazar günü -Max Verstappen'in cezasıyla- dördüncü başlayacak.

İlk iki bölümde zorlansa da Sainz, üçüncü bölümde daha iyi bir tempo yakaladı ve aracını ikinci çizgiye yerleştirdi.

Sıralama turlarının ardından konuşan İspanyol pilot, "Pist şartları çok zordu."

"Piste her çıktığımızda farklı bir durumla karşılaştık. Q1 ve Q2'de iyi turlar atmayı başardık, Q3'teki son turum da en iyi turlarımdan biri değildi."

"8. ve 9. virajlar arasında muhtemelen bana birkaç pozisyona mâl olan birkaç tehlikeli an yaşadım ancak genel olarak zor koşullarda Q3'e ve ardından bu dördüncülüğe ulaştığım için mutluyum."

"Bu hafta sonu böyle bir havada her şey mümkün."

"Görünüşe göre, hafta sonunun kalan günleri de kolay olmayacak."

"Buradaki şartlar hiç kolay değil. Q3'ün sonunda az da olsa kuru zeminde turladık ve çok kötü göründüğümüzü düşünmüyorum. Fakat cumartesi günü şartlar yine çok karmaşık olacak." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images