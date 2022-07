Sainz: "Bu pole'ü galibiyete çevirebiliriz"

Silverstone'da sıralama turları yağmurlu koşullar altında gerçekleştirildi. Kuru zemin lastikleri bir kez dahi kullanılmazken, yağmurun şiddeti ve pistin ıslaklığı sürekli olarak değişiyordu.

Koşulların sürekli olarak değiştiği bu seansta, Ferrari pilotu Carlos Sainz kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı. Sainz, turunu tamamlamasının ardından pole almayı beklemediğini söylerken; yarın yarışı kazanabileceklerini düşündüğünü de ekledi.

Sıralama seansının ardından konuşan Sainz, şunları söyledi: "Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Bu yağmurda kaldığınız için teşekkürler. İspanyollar bu tarz yağmurlarda daha çok sorun yaşıyorlar ama siz [İngiliz taraftarlar] buna daha alışıksınız. Burada olduğunuz için teşekkürler."

"İyi bir turdu ancak geçiş lastiklerinde pist üstünde çok su kalmıştı ve bu yerlerde sorun yaşıyordum. Pist zemininde çok su vardı. Yarış çizgisinde dahi arka tarafı kaybetmek çok kolaydı. Özellikle bu koşullarda geçiş lastiklerini ısıtmak daha da zor oluyor."

"Seansın sonunda turumu bir araya getirebildim ve o turun pole'de olmamı sağlayacak kadar özel olduğunu düşünmüyordum. Yani pole'de olmak bana biraz sürpriz oldu."

"Bence bu pole'ü galibiyete çevirebiliriz. Bazı sorunlar yaşadığımız 3. antrenman seansı haricinde tempomuz hep iyiydi. Bu seansta yaşadığımız sorunları da sıralama turları öncesinde düzelttik."

"Eğer ikinci antrenman turlarındaki yarış tempomu baz alacak olursak, yarın liderliğe tutunabileceğimi ve iyi bir pozisyonda yer olabileceğimi düşünüyorum. Eminim Max ve Charles büyük baskı uygulayacaklar ama elimden gelenin en iyisinin yapacağım."

Pole position winner Carlos Sainz, Ferrari F1-75, gets out of his car in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images