Sainz: "Bu kadar kolay geçilmemeliyiz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarışın başında liderliği almayı başarmıştı ve bir süre lider gitti hatta farkı iki saniyenin dahi üzerine çıkardı.

Ancak sonrasında Norris kendisini kolayca geçmeyi başardı. Yarışın geri kalanında trafikte kalan Sainz, damalı bayrağı dördüncü sırada görecek gibiydi. Fakat yağmurla beraber üçüncü sıraya çıktı.

Bu yılki üçüncü podyumunu alan Sainz şöyle dedi: "Kendimizi kandırmaya gerek yok, bugün gerçekten çok zorlandık. Başlangıçta, hedeflediğimiz gibi liderliği aldıktan sonra, tüm yarış boyunca acı çektik."

"Temiz hava ve ve hem yakıt hem de lastik tasarrufu yaparak, orta lastiklerle attığım bölümü uzatabileceğimi düşündüm. Fakat buna rağmen çok fazla zorlandık ve ön tarafta çok fazla aşınma vardı. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor çünkü çok fazla sorunumuz var. Bir dahaki sefere lider olduğumda, bu kadar kolay geçilmek istemiyorum."

"O noktadan itibaren trafiğin içerisindeydim, sert lastikler vardı ve geçiş yapmak imkânsızdı. Sonrasında nihayet üçüncü sıraya çıktım ve hızımız daha fazla ortaya koyabildim. Ta ki Yağmur gelene kadar. O noktada sonra her şey pistte kalmakla ilgiliydi ki bunu yapmak kolay değildi."

"Sonra yağmur yağmaya başladı. 1. ve 2. sektörde çok fazla yağmur vardı. Üçüncü sektör ise birkaç tur boyunca kuru kaldı. Fakat bir noktada ilk iki sektör o kadar ıslaktı ki sert lastiklerle araç neredeyse hiç çalışmıyordu. Orta lastikteki Verstappen, Perez Leclerc ve Alonso'nun daha fazla yol tutuşu vardı."

"Kendi kendime 'pite girmem gerekiyor çünkü bir tur daha atarsam kaza yapacağım' dedim. Onlar bir tur daha devam ederken, biz içeri girdik ve mükemmel bir karar verdik."

"Genel olarak hafta sonundan, iyi bir sıralama turları geçirmekten, ilk turda risk alarak Lando'yu geride bırakmaktan epey memnunum. Dün ona, bugün onu geçeceğimi söylemiştim ve bana inandığını sanmıyorum! Bugün ona gösterdim. Sert lastikte iyi bir tempomuz vardı fakat orta lastik çok iyi değildi. Sonuç olarak, bu podyum ağızda güzel bir tat bırakıyor."

"Fakat bilirsiniz... Bugün almamız gereken şey galibiyetti. Eğer aşınmayı biraz geliştirirsek, Mercedes'in ataklarına karşı koymak için biraz daha güce sahip olabilirsek... O zaman daha iyi olacak. Liderken tekrar geçilmeyi istemiyorum. Bir dahaki sefere bu kadar rahat geçilmemeye çalışmalıyız."