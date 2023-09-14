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Sainz: "Bu hafta zor geçecek"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP'nin daha zor geçeceği görüşünde.

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Carlos Sainz, Ferrari

Monza'da gerçekleştirilen İtalya GP'de pole pozisyonunu elde eden Carlos Sainz, pazar günü de podyuma çıkmayı başarmıştı.

İspanyol pilot çoğu zaman olduğu gibi bu yıl da, sezonun ikinci yarısına iyi başlamış vaziyette ve şampiyonayı Charles Leclerc'in önünde götürüyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP öncesinde konuşan Sainz, aracın nihayet beklediği gibi çalışmaya başladığını söyledi.

Sainz şöyle konuştu: "Aracın içinde kendimi daha iyi hissediyorum. Onu giderek daha iyi anlıyoruz."

"Son birkaç hafta sonunda her şeyi bir araya getirmeyi ve aracı daha iyi yönetmeyi başardım: bu sonuçlara da yansıyor."

"Şampiyonanın ikinci yarısında hedefimiz bu şekilde devam etmek olacak."

Sainz, Ferrari'nin sorunları giderek çözdüğünü ve her şeyi daha iyi bir noktaya taşıdığını söyledi.

"Bazı açılardan istediğimiz gibi gidemesek de sorunun daha genel kapsamlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden paketi yarıştan yarışa geliştiriyoruz."

"Aracı daha iyi anlıyoruz ve en iyi performansı göstermesi için onu doğru noktaya getirmeye çalışıyoruz. Onu daha iyi anlamamız ve daha iyi kullanmamız gerekiyor."

Son olarak Singapur GP ile ilgili şöyle dedi: "Bu hafta sonu zor olacak, Monza'daki kadar hızlı olmayı beklememeliyiz çünkü yüksek yere basma gücü gereken pistlerde düşük yere basma gücü isteyen pistlere göre daha fazla zorluk yaşıyoruz."

"Hava durumu ise ayrı bir konu olacak. Nem ve sıcak hava lastikleri olumsuz etkileyebilir."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari during the drivers' parade

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari during the drivers' parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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