Sainz: "Bu hafta sonu Q3'e kalamayabiliriz"

Ferrari yedek pilotu Robert Shwartzman'ın ilk antrenman seansında 19. sırada yer almasının ardından Sainz ikinci antrenman seansında 16. oldu. Takım arkadaşı Charles Leclerc sırasıyla 16. ve 11. oldu.

Her iki Ferrari pilotu da takımın gece boyunca büyük kazanımlar elde etmesini isterken, Sainz Ferrari'nin yine yüksek yere basma kuvvetine sahip bir pistte zorlanacağını düşünüyor.

Ferrari'nin daha büyük arka kanat özelliklerinin rakipleri tarafından üretilen yükleri karşılayamadığını öne sürdü ve 11. olduğu Macaristan GP'sini hatırladı.

F1TV'ye konuşan Sainz, "Ne yazık ki çok rekabetçi görünmüyoruz. Biraz tur zamanı, biraz yere basma kuvveti, biraz da denge bulmamız gerekecek çünkü bugün takım için zor bir gündü."

"Sanırım Macaristan gibi daha yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlere gittiğimizde benzer bir şey gördük, bazı nedenlerden dolayı daha büyük arka kanatlarla diğerleri kadar yere basma kuvveti alamıyoruz."

"Neden diğerlerinden daha fazla kaydığımızı anlamak için bunun üzerine biraz çalışmamız gerekiyor."

"Eğer sıralama turlarında ve Pazar günü podyum için mücadele etmek istiyorsak, performans anlamında çok büyük bir sıçrama yapmamız gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, Q3'e kalamama ihtimalinden de bahsetti: "Gelişmemiz için bir marj var ama Macaristan'a dönüp baktığınızda, Q3'e girmek için savaşıyorduk."

"Bu hafta sonu da benzer bir şey olabilir, özellikle de gridin birbirine ne kadar yakın olduğu düşünüldüğünde."

Takım arkadaşı Leclerc ise, "Oldukça fazla zorluk yaşadık. İkinci antrenman seansı doğru yönde ilerledi ancak yarın için hâlâ bir adım ileriye gitmemiz gerekiyor."

"Aracın hissiyatı harika değildi, iyileştirmek için büyük bir marj var ama ileriye doğru bir adım atmalı ve yarın için neyin yanlış olduğunu bulmalıyız." dedi.

Bunun için ne kadar büyük değişiklikler yapılması gerektiği sorulduğunda, Leclerc şunları söyledi: "Bunun ince bir ayar olduğunu düşünüyorum çünkü ilk antrenmandan sonra bazı küçük değişiklikler yaptık ve doğru yönde ilerledik."

"Yarın için de aynısını yapmamız gerekiyor. Şimdi her şey aracı doğru ayar penceresine yerleştirmekle ilgili ancak henüz buna sahip değiliz."

"Ama araçtan ne istediğime dair çok net bir fikrim var. O yüzden sorunlarımızı aşmak için doğru ayarları bulmamız gerekiyor. Ben kendime güveniyorum, normalde bu konuda oldukça iyiyiz."