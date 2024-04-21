Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Carlos Sainz, Ferrari'nin Çin'de tempo olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını kabul etti.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, bugün gerçekleştirilen yarışta beşinci sırada finiş gördü ve genel olarak çok hızlı bir görüntü çizmedi.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Biraz çılgın bir yarıştı."

"Yarışın başında yaşananlar hem Charles'a hem de bana bir ya da iki pozisyona mâl oldu."

"Sonra Russell'ı takip etmeye çalıştık, onu geçmeye çalıştık ama o pite girdi, hemen ardından biz girdik. Sert lastikleri çok erken taktık ve çok uzun bir bölüm atmak zorunda kaldım."

"Yine de de beşinciliği korumayı başardık, bence yapabileceğimiz en maksimum şey buydu."

"Bu hafta sonu çok hızlı olmadığımızı düşünüyorum, araçta çok fazla tempo yoktu."

"Aslında yarışta daha iyi olmayı bekliyorduk fakat pek iyi değildik. Bence bu yıl en çok sıkıntı çektiğimiz pist burası oldu."

"Ayarlarda yapabileceğimiz her şeyi yapıp yapmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer yapmadıysak, araç üzerinde çalışmalıyız çünkü burada açıkça iyi değildik."

Tek pit stop stratejisinden memnun olup olmadığı sorusuna Sainz, "Kesinlikle ikinciyi isterdim."

"Fakat güvenlik aracı o kadar uzun sürdü ki tek pit stop yapmak zorunda kaldım."

"Tüm yarış boyunca eski lastiklerle gittim, bu yüzden sadece damalı bayrağı görmeye ve yeni lastiklerle Russell'ın beni geçmemesine odaklandım."

"Sonunda bunu yapmayı başardık."

"Bu sezona çok iyi başladık ve tüm yarışları ilk beşte bitirdik. Fakat Çin, şu ana kadar hem benim hem de Ferrari için en zor yarış oldu." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell, Mercedes F1 W15

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Formula 1
Çin GP
Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Son Haberler

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

F1 Formula 1
Çin GP
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

F1 Formula 1
Çin GP
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

F1 Formula 1
Çin GP
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye