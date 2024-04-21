Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Carlos Sainz, bugün gerçekleştirilen yarışta beşinci sırada finiş gördü ve genel olarak çok hızlı bir görüntü çizmedi.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Biraz çılgın bir yarıştı."

"Yarışın başında yaşananlar hem Charles'a hem de bana bir ya da iki pozisyona mâl oldu."

"Sonra Russell'ı takip etmeye çalıştık, onu geçmeye çalıştık ama o pite girdi, hemen ardından biz girdik. Sert lastikleri çok erken taktık ve çok uzun bir bölüm atmak zorunda kaldım."

"Yine de de beşinciliği korumayı başardık, bence yapabileceğimiz en maksimum şey buydu."

"Bu hafta sonu çok hızlı olmadığımızı düşünüyorum, araçta çok fazla tempo yoktu."

"Aslında yarışta daha iyi olmayı bekliyorduk fakat pek iyi değildik. Bence bu yıl en çok sıkıntı çektiğimiz pist burası oldu."

"Ayarlarda yapabileceğimiz her şeyi yapıp yapmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer yapmadıysak, araç üzerinde çalışmalıyız çünkü burada açıkça iyi değildik."

Tek pit stop stratejisinden memnun olup olmadığı sorusuna Sainz, "Kesinlikle ikinciyi isterdim."

"Fakat güvenlik aracı o kadar uzun sürdü ki tek pit stop yapmak zorunda kaldım."

"Tüm yarış boyunca eski lastiklerle gittim, bu yüzden sadece damalı bayrağı görmeye ve yeni lastiklerle Russell'ın beni geçmemesine odaklandım."

"Sonunda bunu yapmayı başardık."

"Bu sezona çok iyi başladık ve tüm yarışları ilk beşte bitirdik. Fakat Çin, şu ana kadar hem benim hem de Ferrari için en zor yarış oldu." cevabını verdi.