Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarından birini lider tamamlarken, diğerinde ilk beşe girdi.

Bu, Ferrari'nin diğer hafta sonlarına kıyasla eski formuna geri döndüğünü işaret ediyor olabilir.

Günün ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Genel olarak olumlu bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Bence bu, Macaristan için güzel bir haber çünkü bu pistte aracı doğru aralığa getirmek hiç de kolay bir iş değil."

"Ayrıca yüksek sıcaklıklar nedeniyle, her üç hamurunda da pistte neler yapacağını görmek önemliydi. Gün boyunca sıcaklık çok yüksek olduğu için tüm hamurların bu şartlarda nasıl çalıştığını görmeye çalıştık."

"Genel olarak bazı faydalı bilgiler elde ettik."

"Bu hafta sonu daha iyi durumda olacağız gibi görünüyor. Fakat bugünün henüz cuma günü olduğunu unutmamalıyız."