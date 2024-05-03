Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Sainz: "Bu hafta sonu Çin'den daha iyi olacağız fakat Melbourne kadar değil"

Ferrari pilotu Carlos Sainz'a göre İtalyan ekip bu hafta sonu Çin'den daha hızlı olacak.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, Melbourne'de çok iyi bir performans sergileyip kazansa da, Japonya ve Çin'de Red Bull'un gerisinde kaldı.

Bu hafta sonu için beklentilerini açıklayan Sainz, şöyle dedi: "Çin'de olanları önceden tahmin ettiğim için biraz gururluyum."

"Çünkü daha zorlu bir hafta sonu olacağını söylediğimi hatırlıyorum ve daha zorlu bir hafta sonu oldu."

"Bu yüzden, şimdi bunu berbat edip, yanlış bir şey söylemek istemiyorum, aksine %100 doğru söyleme rekoru elde etmek istiyorum!"

"Burada biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çin'de tur başına 0.5-0.6 saniyelik bir fark varken burada Red Bull'a biraz daha yakın olmamızı bekliyorum."

"Avustralya gibi bir yarış olmasını beklemiyorum çünkü Avustralya'dan sonra Japonya'ya güncelleme getirdiler ve bence bu güncelleme onları biraz daha hızlandırdı."

"McLaren'ın güncellemesinin ne getireceği de belirsiz. Bence McLaren güncelleme getirmeseydi bu hafta sonu aynı ya da önde olurduk. Eğer bu güncelleme onlar için iyi çalışırsa, aramızda çok sıkı bir mücadele olacağı görüşündeyim."

Ferrari'nin uzun süredir bir güncelleme hazırladığı biliniyor ve bunun Imola'ya gelmesi bekleniyor.

Bu konuda Sainz, "Bir şey söylemek tehlikeli ama yakında gelecek. Size sadece 'yakında' gelecek diyebilirim."

"Umarım Red Bull'a yaklaşma konusunda iyi bir adım olur." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Newey'nin gitmesi çok büyük bir kayıp"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Miami GP
Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Formula 1
Miami GP
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Son Haberler

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye