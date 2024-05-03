Sainz: "Bu hafta sonu Çin'den daha iyi olacağız fakat Melbourne kadar değil"
Ferrari pilotu Carlos Sainz'a göre İtalyan ekip bu hafta sonu Çin'den daha hızlı olacak.
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari, Melbourne'de çok iyi bir performans sergileyip kazansa da, Japonya ve Çin'de Red Bull'un gerisinde kaldı.
Bu hafta sonu için beklentilerini açıklayan Sainz, şöyle dedi: "Çin'de olanları önceden tahmin ettiğim için biraz gururluyum."
"Çünkü daha zorlu bir hafta sonu olacağını söylediğimi hatırlıyorum ve daha zorlu bir hafta sonu oldu."
"Bu yüzden, şimdi bunu berbat edip, yanlış bir şey söylemek istemiyorum, aksine %100 doğru söyleme rekoru elde etmek istiyorum!"
"Burada biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çin'de tur başına 0.5-0.6 saniyelik bir fark varken burada Red Bull'a biraz daha yakın olmamızı bekliyorum."
"Avustralya gibi bir yarış olmasını beklemiyorum çünkü Avustralya'dan sonra Japonya'ya güncelleme getirdiler ve bence bu güncelleme onları biraz daha hızlandırdı."
"McLaren'ın güncellemesinin ne getireceği de belirsiz. Bence McLaren güncelleme getirmeseydi bu hafta sonu aynı ya da önde olurduk. Eğer bu güncelleme onlar için iyi çalışırsa, aramızda çok sıkı bir mücadele olacağı görüşündeyim."
Ferrari'nin uzun süredir bir güncelleme hazırladığı biliniyor ve bunun Imola'ya gelmesi bekleniyor.
Bu konuda Sainz, "Bir şey söylemek tehlikeli ama yakında gelecek. Size sadece 'yakında' gelecek diyebilirim."
"Umarım Red Bull'a yaklaşma konusunda iyi bir adım olur." dedi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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