Sainz: "Bu galibiyeti gerçekten çok istemiştim!"

Carlos Sainz, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajın ardından liderliği Max Verstappen'e kaptırmış olsa da 9. turda Ferrari pilotu yerini geri almayı başardı.

Kalan turlarda Sainz pozisyonunu korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Meksika Grand Prix'sinin galibi oldu.

Yarışın ardından konuşan Sainz, bu galibiyeti Meksika'da elde ettiği için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Sainz, "Bu kalabalığı görmek inanılmaz!"

"Tüm hafta boyunca desteklerini görmek harikaydı, bana gerçekten güç veren büyük bir hayran kitlem olduğunu hissettim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu galibiyeti gerçekten istiyordum, buna çok ihtiyacım vardı. Ferrari'den ayrılmadan önce bir kez daha kazanmak istediğimi söylemiştim ve bunu burada gerçekleştirmek inanılmaz."

"Şimdi dört yarış kaldı ve mümkün olduğunca kalan yarışların tadını çıkarmak istiyorum. Elbette elime bir fırsat daha geçerse şansımı yine deneyeceğim." şeklinde konuştu.

İspanyol pilot, 9. turda kendisini yeniden liderliğe taşıyan geçişi hakkında ise şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse buna hazırlıklı değildim."

"Pozisyonu ona kaptırdığım için başlangıçta biraz sinirliydim, bir şekilde onu gafil avlamam gerektiğini düşündüm çünkü Max'i geçmek çok zor."

"Biraz gerideydim ama kendi kendime 'Kaybedecek bir şeyim yok, içeriden geçmeyi deneyeceğim!' dedim ve bunu yaptım."