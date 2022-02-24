Sainz: "Aracı yüksek hızda sürmek harika"

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2022 Barselona sezon öncesi testinin 2. gününü Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Ferrari direksiyonuna geçen ilk pilot Sainz oldu ve 71 turla sabah bölümünün en çok tur atan ismi oldu. Öğleden sonra piste çıkan Leclerc ise 79 tur attı ve testin 2. gününde zirveye ulaştı.

Sainz, "Araçta problem olmadan 1.5 gün geçirdik. Planımızı tamamlayabildik ve birçok tur attık. Barselona'da iyi bir başlangıç yaptık. Bu nedenle memnunum." dedi.

Sainz, testin birinci gününde önündeki araçları takip etmeyi denemişti.

İspanyol, "Bunu bilerek yaptım ve şimdiden farklı hissettiğimi söyleyebilirim. Bu konuda nispeten iyimserim. Bence doğru yönde gidiliyor."

"Sadece yakıt ekleyerek veya azaltarak 3-4 saniye daha hızlı veya daha yavaş gidebiliyorum. Peki bu 3-4 saniye aralıkta nerede oluyorum? Bunu bilmek imkansız."

"Dayanıklılık anlamında iyi bir başlangıç oldu. Maalesef sizin için çok heyecanlı olmadı çünkü aracın sınırlarına veya performansı bulmaya yakın bile değiliz. Ancak tur atıyoruz ve tamamlıyoruz."

"Aracı yüksek hızda sürmek harika hissettiriyor çünkü zemine yapışık oluyorsunuz ve tutarlı bir yere basma kuvveti var."

"Virajlarda bile, her şeyin yüzeye bağlı olduğu geçtiğimiz yıla kıyasla tutarlı bir yere basma kuvveti var." dedi.

Sainz, yeni sezonun kural değişiklikleriyle ilgili ise, "Bu, sunduğu zorluk ve sürücüye, aracın gelişimine katkıda bulunma ve geri bildirim verme imkanı sağladığı Formula 1'deki favori sezonlarımdan biri."

"Ferrari'ye halihazırda gelişmiş bir araç varken geldim. Bu yıl ise benim için yepyeni bir başlangıç oldu, aracın gelişiminde katkım oldu ve geri bildirimde bulunabildim." dedi.