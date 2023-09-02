Sainz: "Bu, bir pilot olarak sahip olabileceğiniz en iyi duygu"

Monza sıralama turlarının Q1 ve Q2 seansında Ferrari, Red Bull'a yakın görünüyordu. Q2'de ilk üç pilotun 0.050 saniye içerisinde yer alması Q3'ün oldukça heyecanlı geçeceğini gösterdi ve nitekim öyle de oldu: Sainz, çok az bir farkla Verstappen'in önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Günün ardından Sainz, şunları söyledi: "Vay canına!"

"Dürüst olmak gerekirse, çok yoğun bir sıralama oldu; özellikle de Q3."

"Üçümüz de çok zorlandık, çok ama çok sınırdaydık. Ve o son turda, Ascari ve Parabolica'da turumu biraz daha iyileştirebileceğimi biliyordum ve bunun için uğraştım. Çabalarım işe yaradı çünkü son turda gerçekten çok zorladım."

Monza'da Ferrari ile pole pozisyonunu elde etmenin nasıl bir his olduğu sorulduğunda İspanyol pilot, "Bitiş çizgisini geçtiğimde tüylerim diken diken oldu, tüm tur boyunca kalabalığı izledim."

"Bu inanılmaz bir şey. Gittiğimiz her yerde gürültü, destek ve teşvik var. Bu bir sporcu ve pilot sahip olabileceğiniz en iyi duygu." dedi.

Sainz, Pazar günkü yarış için bir numaralı hedeflerinin podyum pozisyonunu elde etmek olduğunu söyledi.

"Bir numaralı hedefimiz podyum olacak ve ilk sıraya tutunmak için her şeyimi vereceğim."

"İyi bir başlangıçla Max ile mücadele edip edemeyeceğimizi göreceğiz. Normalde yarış temposunda o daha hızlı ama ben her şeyimi vereceğim."