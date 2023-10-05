Sainz: "Bu aracı sürmekten hoşlanmıyorum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Ferrari'nin son iki yılda ürettiği araçları sürmenin kendisine keyif vermediğini söylüyor.
Carlos Sainz, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda 150 puan topladı ve şampiyonayı takım arkadaşı Charles Leclerc'in 15 puan önünde götürüyor.
İspanyol pilot, 16 yarışlık takvimde sadece Avustralya'dan puansız ayrıldı, o yarışta da zaman cezası almıştı.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınına konuşan Sainz, aslında 2023 aracını sürmekten pek hoşlanmadığını söyledi.
Sainz şöyle konuştu: "Bir sürücünün kariyeri boyunca her zaman bindiği ve hemen hızlı gidebileceği araçlar vardır. Diğerlerinde ise aracı istediğiniz şekilde sürebilmek için, adapte olmanız gerekir."
"Bunu sürücü açısından bir mazeret olarak görmek kolay fakat geçen yıl gerçekten rahat değildim. Bu yıl da çok rahat değilim."
"Bu sevdiğim bir araç değil, onu sürmekten hoşlanmıyorum fakat geçen yılki deneyim sayesinde sürüş tarzımı adapte etmeyi, hızlı gitmemiz sağlayacak şeyler yapmayı öğrendim. Bu yıl buna odaklandım."
"Mevcut jenerasyon araçları kullanmak çok zor. Bu nedenle pek çok yarışta takım arkadaşları arasında 0.2-0.3 ya da yarım saniye oluyor."
"Onları anlamak ve çalışma aralığına getirmek çok zor."
"Fakat Ferrari'de farklar hiç bu kadar yüksek olmuyor. Önde ya da arka kim olursa olsun her zaman birbirimize yakınız."
"Bu Ferrari için çok önemli bir şey. Birbirimizi çok zorluyoruz."
"Fakat birbirimize saygılıyız çünkü Ferrari için yarıştığınızda, ilk şeyin her zaman takım olacağını bilirsiniz."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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