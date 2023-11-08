Sainz, Brezilya'daki kalkış sorununa debriyajın sebep olduğunu düşünüyor

İspanyol sürücü, kötü kalkışının ardından Brezilya'da geriye düşmüş ve ardından kendisini trafiğin içerisinde bulmuştu.

Tüm hafta sonu start sorunlarından şikayet eden Sainz, takımın "çöpe atması" gerektiğini söylemişti. Daha sonra ise sol vites değiştirme kulakçığının "yapışmasından" şikayet etti.

Singapur GP galibi, bunun bir kalibrasyon sorunundan ziyade hatalı bir parça olduğunu doğruladı.

Kötü kalkışının nedeni sorulan Sainz, "Cumartesi günüyle ve bu hafta sonu yaptığım her startla aynıydı. Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü hafta sonu muhtemelen bazı puanlara mâl oldu."

"Antrenmanların başından beri bir sorun yaşadık. Onu gerçekten ayarlayamadık, piste adapte edemedik ve çok mücadele ettik. Bu çok utanç verici."

Photo by: Red Bull Content Pool Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz, kalkışların tüm sezon boyunca Ferrari'nin güçlü yönlerinden biri olduğunu ancak takımın bu kez "çok fazla zorlandığını" söyledi.

Sainz'ın kendi dayanıklılık korkuları, ikinci başlayan takım arkadaşı Charles Leclerc'in elektronik arızası nedeniyle formasyon turunda kaza yapmasının ardından başlamış.

Sainz, "Tanrı'ya şükürler olsun ki bana hiçbir şey olmadı. Bu üzüntü verici çünkü bence Charles yarışta olsaydı, Mercedes'ten puan almak için harika bir fırsat olurdu."

"Ama aynı zamanda araç temposu da harika değildi. Bu yüzden Aston Martin, McLaren ve Red Bull öndeydi ve onlarla çok fazla mücadele edemedik. Bence kaçırılmış bir fırsat." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sainz'ın debriyaj sorunlarının -İspanyol pilotun- iddia ettiği kadar yaygın olmadığını düşünüyor ve kırmızı bayraktan sonra yeniden başlangıcın sorunsuz olduğunu belirtiyor.

Fransız patron, "İlk startta kötü bir start aldı. İkincisi iyi gitti. İlkinde tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor, ama en iyisi değildi. Başlangıçta biraz zorlanıyoruz. Ama ikincisi oldukça iyi gitti. Interlagos'ta biraz daha zor çünkü pozisyonunuza biraz yokuşta başlıyorsunuz." dedi.

Vasseur, Sainz'ın vites değiştirme sorununun sadece bir viraj sürdüğünü düşünüyor.