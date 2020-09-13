Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"

Güvenlik aracı sonrası lider Valtteri Bottas, arkasındaki grubu yavaş şekilde start finiş düzlüğüne doğru getirdi ve o anda yarışın başladığını düşünen isimler, duramayarak birbirleriyle çarpıştılar.

Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi ve Carlos Sainz üçlüsü bu kaza sonrası yarış dışı kaldılar. Ayrıca Nicholas Latifi de finiş göremedi.

Sainz, “İyiyim. Kimsenin incinmemesi iyi bir şey. Asıl mesele bu, çünkü bu kaza çok tehlikeliydi. Öndeki herkes, yarışın tekrar başladığını düşündüğü için 290 km/s'li hızlara çıktı. Ancak yarışın başlamadığı anlaşıldı ve herkes frene bastı. Ben de geç fark ettim ve başka birinin aracına tam gaz çarptım."

"Yeniden başlangıç, bana 2019'da Brezilya'da yaşadığımız durumu hatırlattı. Görünüşe göre bugün bir noktada gridin sonunda yer alan herkes mücadelenin devam ettiğine karar verdi ve gaza bastı. Sonra yarışın başlamadığını fark ettik."

"Bu olaya dikkat etmek gerekiyor, çünkü start/finiş ​​düzlüğündeki hız çok yüksek ve daha ciddi bir olay olabilirdi. Ben araca yandan çarptım ve inanın bana, 290 km/s hızda giderken, karşınızda aniden üç araç görmek çok tatsız bir olay."

Sainz, yarışın ilk turunda da spin atıp geriye düştü.

"Öncesinde iyi bir başlangıç ​​yaptım, Racing Point sürücülerinden birini yakaladım, ancak aramızda küçük bir temas oldu ve ardından aracım spin attı."

"Yarışın ilk metrelerinde durumu telafi etmeye çalıştım ve risk aldım. Çünkü yeterli hızımız yoktu, büyük bir risk aldım ama bu riskin karşılığını alamadık."