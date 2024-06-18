Sainz: "Boş koltuğu olan tüm takımlar bana teklif yaptı"

Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve başta Sauber ile Williams olmak üzere kendisine teklifte bulunan pek çok takım var.

Dün Antena 3 TV kanalında yayınlanan El Hormiguero'ya konuk olan Sainz, boş koltuğu olan tüm takımlardan 2025 için teklif aldığını söyledi.

Sainz şöyle konuştu: "Önümde birkaç seçenek var ve bunlarla alakalı bir karar vermem gerekiyor."

"Seçimimi çok yakında yapacağımı söyleyebilirim, çünkü bu sorunu bir an önce çözmek ve sezonun geri kalanına odaklanmak istiyorum."

"Bu yıl podyum için savaşmanıza izin veren, bazı yarışlarda galibiyet alabileceğim bir araç sürüyorum ve şu noktada önemli olan bu."

"Gelecek yıl için boş koltuğu olan tüm takımlar beni listesine dahil etmiş durumda ve hepsi bana sözleşme teklif etti."

"Yarın bile sözleşme imzalayabilirim ama bunu yapmayacağım."

"Yakında karar verme niyetinde olmama rağmen sakin davranacağım."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz, Ferrari'den ayrıldığı için üzgün olduğunu kabul ediyor.

Carlos, "Elbette Ferrari'nin benimle yollarını ayırmak istemesinden hoşlanmadım."

"Takımınızın artık sizinle devam etme niyetinde olmadığını söylemesi kimin hoşuna gidebilir ki?"

"Ferrari'de geçirdiğim yıllar çok başarılıydı ve bu sezona mükemmel başladım, Avustralya Grand Prix'sini kazandım, ancak yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir isim Ferrari adına yarışmak istiyorsa, yapacak bir şey yok."

"Bu konuda felsefi olmaya çalışıyorum, bunun benim için yeni fırsatlar yarattığını görebiliyorum."

"Hâlâ dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.