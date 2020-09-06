Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"

Kırmızı bayrakla durdurulan yarış sonrasında altıncı sıradan yarışa tekrar başlayan Sainz, ikinciliği ele geçirdikten sonra inanılmaz bir tempo koydu ve liderlikte olan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile arayı kapatmaya başladı.

Son turda Gasly'ye iyice yaklaşan İspanyol pilot, aradığı geçiş fırsatını bir türlü yakalayamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışı hakkında konuşan Sainz şunları söyledi: "Gerçekten inanılmazdı. Bir yanım ikinci olduğum için üzülüyor, çünkü bugün galibiyet için savaşmayı beklemiyorduk."

"Çok ama çok yakındık ancak dürüst olmak gerekirse bugün Lewis'in arkasında ikinci olabilirdik, çünkü çok ama çok iyi bir tempoya sahiptik bu yüzden bunu hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Ancak öndeki Pierre gerçekten iyi bir iş çıkardı, biz de güvenlik aracı periyodunda biraz şanssızdık, buna rağmen iyi bir şekilde toparlamayı başardık."

"İkinci olmaktan ötürü çok mutluyum çünkü hafta sonu boyunca çok hızlıydık ve orta sırayı rahat bir şekilde domine edebilirdik. Bu yüzden sonuçtan gayet memnunum."

Tüm hafta sonu boyunca hızlı olduklarını söyleyen Sainz açıklamasına şu şekilde devam etti: "Özellikle altıncılıktan ikinciliğe çıkmak, daha sonrasında Pierre'i kovalamak ve damalı bayrakla beraber sadece 0.3 - 0.4 saniye arkasında kalmak bunu ortaya koyuyor."

"Bundan gurur duymalıyız, aracın temposundan dolayı gururlanmalıyız. Kırmızı bayraak olmasaydı bugün Lewis'in arkasında olabilirdim, ancak olanlar oldu."