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Formula 1 Miami GP

Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bir tur erken pite girmesi nedeniyle galibiyeti kaçırdığı görüşünde.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından güvenlik aracının da yardımıyla zafere ulaşırken, Carlos Sainz aldığı cezayla beşinci oldu.

Oysa Sainz, pit stop öncesinde Norris'in önündeydi.

İspanyol pilot yarışın ardından şöyle konuştu: "Bence Lando uzun zamandır galibiyet peşindeydi, mükemmel bir seviyede yarışıyor ve sonunda kazandığı için onun adına çok mutluyum."

"Kendi adıma hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü güvenlik aracından önce onun öndeydik."

"Eğer o bölümü bir tur daha uzatabilseydik, güvenlik aracını yakalayabilirdik ve yarışı da kazanabilirdik."

"Fakat şans bence hak edenlere gelir. Lando da bu hafta sonu ilk yarışını kazanmak için o şansı hak edenlerden biri."

"Formula 1'de yaşadığımız sorun; her şeyi mükemmel yaptığınız, maksimumda sürdüğünüz ve hafta sonunun en güçlü sürücüsü olduğunuz hafta sonlarında -araçtan maksimumu almanıza rağmen- beşinci, dördüncü, üçüncü veya ikinci oluyorsunuz. Fakta manşetlere çıkmıyorsunuz çünkü bir yarış kazanmamış oluyorsunuz."

"F1'de Lando'nun bugün yarışı kazanması gibi bir şans faktörü var. Fakat üst üste pek çok yarıştır bir yarış galibi gibi sürüyor. Dolayısıyla bu galibiyeti hak ediyor. Şans ya da şanssızlık, fark etmez. O bir yarış galibi."

"Bunun yapma vakti gelmişti. İnsanlar en iyi araca sahip olmadıkları zaman, kazanmank için biraz şansa ihtiyaç duyduklarını kabul ediyorlar."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Biz sürücüler kimin yarış kazanmayı hak ettiğini ve kimin yarış kazanacak seviyede sürdüğünü biliyoruz. Hepimiz Lando'nun yarış galibiyetleri için sürdüğünün farkındayız. Hepimiz onun adına mutluyuz."

"Her halükarda kendi yarışımdan oldukça memnunum çünkü tempom çok yüksekti ve günün sonunda takım için iyi puanlar kazandık."

Yarışıyla ilgili daha fazla detay vermesi istendiğinde Sainz şöyle dedi: "Bugün değerlendirilecek çok şey var. Her şeyden önce, tabiri caizse başlangıçta Checo adeta bir torpido gibi geldi ve neredeyse hepimizi beraberinde götürüyordu."

"Başlangıçta ikinciliği almama rağmen, ilk virajdan dördüncü çıktım. Bu zaten bizi geriye düşürdü çünkü ikinci gitmekle dördüncü gitmek aynı şey değil."

"Lastiklerimi korudum, bölümü uzattım ve güvenlik aracını bir turla kaçırdım, bu da muhtemelen başka bir galibiyet olacaktı."

"Bir başka hayal kırıklığı da Oscar'ın pist dışına çıkması ve temas yaşanması. O zaman agresif olma zamanının geldiğini fark ettim çünkü bugün herkes öyle davranıyordu. Oscar'a hamle gerekiyordu fakat düzlüklerde zorlandığımızı görebiliyordunuz, bu da kendimi içeri atmam gerektiği anlamına geliyordu.  Ben de öyle yaptım."

"Sonlara doğru iyi bir tempoyla Max ve Charles'ı yakaladım ama artık çok geçti. Oscar'ın ardında çok zaman kaybettim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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