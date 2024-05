Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından güvenlik aracının da yardımıyla zafere ulaşırken, Carlos Sainz aldığı cezayla beşinci oldu.

Oysa Sainz, pit stop öncesinde Norris'in önündeydi.

İspanyol pilot yarışın ardından şöyle konuştu: "Bence Lando uzun zamandır galibiyet peşindeydi, mükemmel bir seviyede yarışıyor ve sonunda kazandığı için onun adına çok mutluyum."

"Kendi adıma hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü güvenlik aracından önce onun öndeydik."

"Eğer o bölümü bir tur daha uzatabilseydik, güvenlik aracını yakalayabilirdik ve yarışı da kazanabilirdik."

"Fakat şans bence hak edenlere gelir. Lando da bu hafta sonu ilk yarışını kazanmak için o şansı hak edenlerden biri."

"Formula 1'de yaşadığımız sorun; her şeyi mükemmel yaptığınız, maksimumda sürdüğünüz ve hafta sonunun en güçlü sürücüsü olduğunuz hafta sonlarında -araçtan maksimumu almanıza rağmen- beşinci, dördüncü, üçüncü veya ikinci oluyorsunuz. Fakta manşetlere çıkmıyorsunuz çünkü bir yarış kazanmamış oluyorsunuz."

"F1'de Lando'nun bugün yarışı kazanması gibi bir şans faktörü var. Fakat üst üste pek çok yarıştır bir yarış galibi gibi sürüyor. Dolayısıyla bu galibiyeti hak ediyor. Şans ya da şanssızlık, fark etmez. O bir yarış galibi."

"Bunun yapma vakti gelmişti. İnsanlar en iyi araca sahip olmadıkları zaman, kazanmank için biraz şansa ihtiyaç duyduklarını kabul ediyorlar."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images