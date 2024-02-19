Sainz: "Bir sonraki takımım, F1 kariyerim için önemli olacak"

Carlos Sainz, yıl sonunda Ferrari ile yollarını ayıracak ve koltuğunu yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a kaybedecek.

Ferrari, Carlos Sainz'dan memnun olsa da Lewis Hamilton'ın piyasadaki varlığından dolayı İngiliz pilotla anlaşmayı seçti.

2025'te Red Bull Racing, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Williams, VCARB, Sauber ve Haas olmak üzere sekiz takımda boş koltuk olacak.

Peki Sainz nerede yarışmak ve ne yapmak istiyor?

Bu konuya şöyle yanıt veriyor: "Son zamanlarda iyi performans gösterdiğimi biliyorum."

"Gelecekte rekabetçi kalmamı sağlayacak çok iyi fırsatlar olacağını biliyorum."

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Bu nedenle, her şeyi dikkatlice değerlendirmek, tüm fikirleri dinlemek ve karar vermek için çok acele etmemek gerekiyor."

"Öncelikle ne istediğimi ve kariyerimin üç veya dört yılını nerede geçireceğimi anlamam gerekiyor."

"Bu yıl 30 yaşıma giriyorum, bu da formumun zirvesine yaklaştığım anlamına geliyor, dolayısıyla her şeyi analiz etmek ve her şeyi hesaba katmak için kendime biraz zaman tanımam gerekiyor."

"Hangi seçimi yaparsam yapayım, istikrarı garanti eden bir seçenek bulmaya çalışacağım ve bunun gelecekte şampiyon olma fırsatına sahip olabileceğim, ilgi çekici bir proje olmasını istiyorum."

"Başarının anahtarının tutarlılık ve istikrar olduğunu düşünüyorum ve bunu başarmak için birlikte çalıştığınız insanları gayet iyi tanımanız, bir yıldan fazla zaman geçirmeniz gerekiyor."

"Genel olarak tercihimin ne olduğu sır değil, bu yüzden üzerinde düşünmek ve doğru kararı vermek için zamana ihtiyacım var."

"Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey olması iyi bir şey, ancak gerçekte o kadar da basit bir mesele değil, özellikle de 2026'da Formula 1'de yeni bir teknik düzenlemeye geçiş yapılacak ve bu tür durumlarda sıklıkla olduğu gibi güç dengesinde değişiklik olabilir."

"Hangi takımın en iyi güç ünitesine ve en iyi şasiye sahip olacağını tahmin etmek imkansız. Ek olarak hangi takımın en iyi altyapıya sahip olduğunu, bunu nasıl geliştirmeyi planladığını ve buna ciddi fonlar yatırmaya hazır olup olmadığını anlamam gerekiyor."

"Uzun vadeli planlar yaparken tüm bunlar göz önünde bulundurulmalı."