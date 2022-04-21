Sainz: "Bir noktada hata yapmam gerekiyordu"

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2022 sezonunun ilk üç yarışı geride kalırken, hiç şüphesiz ki bu yarışların flaş takımı Ferrari oldu. Son iki seneyi orta sıralarda geçiren Ferrari, yeni kuralları en iyi yorumlayan takım oldu ve an itibariyle her iki şampiyonada da lider konumda.

Pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc rahat şekilde liderliğini korurken, takım arkadaşı Carlos Sainz Junior sezona istediği başlangıcı yapamadı. İspanyol pilot, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da podyuma çıktı, fakat her iki yarışta da Leclerc ile aynı tempoyu yakalamakta zorlandı.

Avustralya'da ise Sainz tam anlamıyla felaketi yaşadı. Sıralama turlarının son seansında attığı ilk tur kırmızı bayrağa takılan, kırmızı bayrak sonrasında da yaşadığı bir sorun nedeniyle attığı tek turu iyi değerlendiremeyen Sainz, yarışta ise starttan iki dakika önce direksiyon değiştirdi, startta sıra kaybetti ve kaybettiği sıraları geri almaya çalışırken henüz 2. turda spin atarak çakıl havuzuna saplanarak yarış dışı kaldı.

Ralli efsanesi Carlos Sainz'ın oğlu, sakinleşmek için babasının ona yardımcı olduğunu söyledi.

Sainz, "Öncelikle her zaman birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Her ikimiz de oldukça tutkulu yarış pilotlarıyız ve dışarıdan olaylara bakarken daha farklı perspektiflerden bakıyoruz."

"Mesela babam bazen Dakar'da hata yaptığında evden izleyip 'sakin ol, bu sadece bir etap' veya 'sadece bir yarış' demek her zaman daha kolay oluyor. Babamın da Avustralya'da benzer bir tepki verdiğini düşünüyorum.

"Yarış pilotları olarak tutkuluyuz ve sahip olduğumuz bu duygu yoğunluğunu araca koymamız gerekiyor. Birbirimizi sakinleştirmemizin oldukça doğal olduğunu düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz'ın Avustralya'dan puansız ayrılması, 2020 Rusya GP'sinden bu yana devam eden yarış bitirme ve 2020 Avusturya GP'sinden bu yana devam eden puan serilerinin de sonlanması anlamına geliyordu.

Tüm bu istikrarlı sonuçları hesaba katan Sainz, bir noktada bu hatayı yapacağını ve bunu sezon başında yapmış olmasının daha iyi olduğunu söyledi.

"Dış etkenlerin durumda etkili olması işleri kolaylaştırıyor çünkü suçu dış etkenlere atabiliyorsunuz. Bir pilot olarak güçlü yanlarımdan birinin bu tür durumlarda sakin kalmak olduğunu biliyorum fakat bu sefer gerekli sakinlikten yoksundum."

"Harika bir hafta sonu değildi çünkü birçok şey yaşandı, evet birçok dış faktörün de etkisi oldu ama bu duruma verebileceğim en iyi tepkileri vermedim. Bir noktada böyle sorunlu bir yarış geçirmem gerekiyordu, büyük hatalar yapmadan arka arkaya kaç yarış bitirdiğimi bilmiyorum."

"Olan oldu ve gereken dersleri çıkaracağıma eminim -kariyerim boyunca yaptığım ve bundan güç aldığım gibi. Kesinlikle beni oldukça geliştiren bir hafta sonuydu."

"Yine de söylediğim gibi, bir noktada bunun olması gerektiğine de inanıyorum. Eğer bu yaşanmasaydı ve sezonun ileri noktalarında bir hata yapsaydım her şey daha kötü olacaktı. Bu yüzden gereken dersleri çıkarmak için bunun erken bir noktada yaşanması daha iyi oldu. Önümde bu hafta sonu öğrendiklerimi uygulayabileceğim 20 yarış daha var."

Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, after a beaching in a gravel trap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son olarak Sainz, takım arkadaşının yaptığı işi takdir etmekle birlikte aralarındaki farkın çok da büyük olmadığını, durumunda şanssızlıkların da etkili olduğunu söylüyor.

"Kötü şans dışında beni engelleyen çok büyük bir faktör olmadığını söyleyebilirim. Üç yarışta da pole pozisyonu için mücadele ettim, belki son seansta zayıf kalıyor olabilirim. Avustralya'da ne olurdu asla bilemeyeceğiz, ancak araca henüz alışmamış olduğum Bahreyn ve Suudi Arabistan'da bile bir şekilde pole pozisyonu için savaştım. Dolayısıyla aradaki fark büyük değil ve bu beni motive ediyor, herhangi bir noktada işlerin tersine dönebileceği konusunda uyanık tutuyor."

"Charles elbette bu araçla olağanüstü bir iş çıkarı Bence bir sürücü olarak fark yaratıyor ve söylediğim gibi gerçekten iyi gidiyor. Ama arada büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çok güçlü bir rakiple karşı karşıya olduğumun farkındayım ve istediklerimi alamasam bile halen mücadelenin içindeyim."

"Şampiyonluktan bahsetmek için ise henüz çok erken, nitekim Formula 1 tarihinin en uzun sezonu yaşanmakta. Açıkçası 30 puan ileride olmayı tercih ederdim -hatta kesinlikle kabul ederdim! Ama böyle uzun bir yılda, aracın sezon boyunca ne kadar gelişeceğini de düşünürsek, şampiyonluk düşüncesi kafamdan bile geçmiyor."