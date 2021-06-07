Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim”

Uzun düzlüklerin bulunduğu Bakü cadde pistinde Ferrari, oldukça güçlü bir performans sergiledi. İki Ferrari pilotu da tüm antrenman seanslarını ilk 5’te tamamladı ve hafta sonu boyunca güçlü bir tempo sergilediler.

Bu formu sıralama turlarında da devam ettirdiler ve Charles Leclerc pole pozisyonunu kazanırken Sainz ise 5. sıraya yerleşti. Pazar günü ise başta birkaç pozisyon kaybetmelerine rağmen finişe iki tur kala yarışın tekrar start almasından faydalanan Leclerc 4, Sainz ise 8. sırada finiş gördü. Böylece Ferrari, takımlar şampiyonasında rakipleri McLaren’ın 2 puan farkla önüne geçmiş oldu.

Sainz, yarışın ardından verdiği demeçte kendisine öfkeli olduğunu çünkü hafta sonunu bir araya getirmeyi başaramadığını söyledi.

İspanyol pilot, “Şu anda kendime oldukça öfkeliyim çünkü bir kez daha bir yarış hafta sonunu bir araya getiremedim.”

“Hem startta hem de pit stoptan sonra ön lastikler daha tam ısınmamışken çok zorlanıyordum, güvenlik aracından sonraki startta ise ön lastiği hissetmekte zorlanıyordum ve lastiklerim çok fazla kilitleniyordu. Bu durum, bugün bana birkaç sıra kaybetmeme mâl oldu.”

“Açıkçası, hız bir sorun değildi. Hızımın tüm hafta sonu boyunca iyi olduğunu düşünüyorum ve bugün yarış temposu, Red Bull ve Mercedes seviyesinde olmasa da yine de oldukça iyiydi.”

“Bu yüzden şahsen, aracın hızının oldukça iyi olduğuna dair hâlâ olumlu düşünüyorum. Ancak düşük sıcaklıktaki lastikleri daha iyi kontrol etmek konusunda kendimi geliştirmem gerek.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Ferrari pilotlarına bir sonraki sürücü toplantısında hangi konuları konuşacakları sorulduğunda Charles Leclerc, güvenlik aracının gereğinden uzun bir süre pistte kalmasını kesinlikle gündeme getireceğini söyledi ve takım arkadaşı Sainz da bu yorum katıldığını belirtti.

Sainz, “Buna kesinlikle katılıyorum. Normalde böyle büyük bir kaza olduğunda, neden önce kırmızı değil de sarı bayraklar çıktığını ve neden bugün güvenlik aracının piste gelmesinin 30 saniyeden, bir dakikadan fazla sürdüğünü araştırmak gerekir.” dedi

Bunun ardından ise Sainz, bugünkü yarışta hem Lance Stroll hem de Max Verstappen’in lastikleri patlaması hakkında görüşlerini de dile getirdi.

“Bu iki araçta yaşanan sorunun ne olduğunu tam olarak bilmesem de, eğer ikisi de aynı sorunu yaşadıysa açıkçası bunun üzerine yorum yapmam imkansız.”

“Eminim bunu inceleyecek ve kontrol edecek ilk kurum Pirelli’dir. Zaten onlardan yakında bir rapor ve geri bildirim alacağız.”

“Ancak bizim açımızdan tüm hafta sonu boyunca hiç sorun yoktu ve iki aracın [lastikler yüzünden] kaza yaptığını görmek bizim için bir sürpriz oldu.” diye ekledi.