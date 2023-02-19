Sainz: "Bir F1 aracı pilotlara göre gelişmez"

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Sainz geçen sezonun başlangıcında zorlanmış ve takım arkadaşı Leclerc'in yeni zemin etkili F1-75 aracındaki sürüş stiline ayak uyduramamıştı.

İspanyol pilot, Bahreyn'deki sezon açılışında yılın en kötü sonucunu aldığını söylese de sezon boyunca kendini geliştirerek Silverstone'da ilk galibiyetini aldı ve üç pole pozisyonu elde etti.

Yeni SF-23 aracının lansmanında Sainz, 2022 aracının kendi sürüş stiline yaklaşıp Leclerc'inkinden uzaklaşmasıyla formunun yükseldiği fikrini reddetti.

Sainz, "İnsanların, geçen yılki aracın benim yönüme doğru gittiğini söylediği bir trend olduğunu hissediyorum."

"Söyleyeceğim şey şu ve bunu çok açık bir şekilde söyleyeceğim: Bir F1 aracı bir pilota ya da diğerine doğru gelişmez."

"Bir F1 aracı daha hızlı olmak için ve sahip olduğu zayıflıklar üzerinde gelişir. Bir pilot olarak benim görevim aracın nerede zayıf olduğuna dair işaretler etmek, verilerle karşılaştırmak ve geri bildirim vermek."

"Dürüst olmak gerekirse, önemsediğim tek şey aracın daha hızlı olması. Geçen yıl zor zamanlardan geçtim."

"Belirli, özel bir sürüş tarzı gerektiren bir araçla başladık ve en kötü anlarda bile uyum sağladım. İstediğimden biraz geç başardım ama bunu gerçekleştirmek için uyum sağladım."

"Bu yılki hedefimiz daha iyi başlamak ve araç nasıl olursa olsun ona uyum sağlamak." dedi.