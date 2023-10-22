Sainz: "Bir ara podyuma çıkabileceğimi düşündüm!"

İyi bir start alan ve ilk turda takım arkadaşının ardına gelen Carlos Sainz, çift pit stop stratejisiyle dördüncü olmayı başardı.

Son bölümde çok iyi bir tempo yakalayan Sainz, sonuçtan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Elbette mutluyum. Sprintte McLaren ve Mercedes'e karşı savunma yapmak zorunda kaldıktan sonra, bugün onlarla savaşacağımızı söyleseydiniz, çok mutlu olurdum."

"Bana göre iyi bir yarıştı, sağlam bir iş çıkardık."

"İyi bir başlangıç yaptım. Fakat ilk stintte Max ve Lewis'in DRS mesafesinde kalmaya çalışırken fazla iyimser davrandım çünkü adeta uçuyorlardı. DRS bölgesinde onların arkasında kalmaya çalışmak ön lastiklerimi mahvetti ve bu da beni iki pit stop stratejisine itti."

"İki pit stop taktiği işe yaradı, diğer iki stintte lastikleri gayet iyi yönettim, orta ve sert lastiklerle tempomu ayarladım hatta Lando'yu yakalamaya çalıştım."

"Bir turda bir saniye daha hızlıydım ve bu tempoyu korursam Lando'yu yakalayabileceğimi düşündüm. Ancak birkaç turdan sonra Lando lastiklerini toparladı, soğuttu ve hızını artırmayı başardı."

"Bundan daha fazlasını yapamazdık, tüm doğru seçimleri yaptık, ikinci ve üçüncü stintte iyi bir tempo yakaladık. Sonunda dün çok zor görünen podyuma çok yaklaştık."

"Dünkü yarışta yumuşak lastikle iyi bir iş yaptım, yarışta da iyi bir tempom vardı. Sadece sıralama turlarına bir bakmak gerekiyor çünkü o kadar da iyi değildi."

"Yarış temposu kesinlikle sağlam, bugün çok zorladım ve buna rağmen lastikleri gayet iyi yönettim."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23