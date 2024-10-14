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Formula 1

Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"

Carlos Sainz, Mattia Binotto'nun Lewis Hamilton hakkındaki yorumu karşısında şaşkınlığa uğradı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Lewis Hamilton’ın 2025 sezonundan itibaren Ferrari ile yarışacağını açıklamasının ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldı ve 2025 Formula 1 sezonunda Williams için yarışacak.

Sainz, Ferrari kariyerinin son aşamalarına giriyor. İngiliz takımına geçmeden önce Ferrari ile yarışacağı sadece altı grand prix hafta sonu kaldı.

Sainz, Marca ile yaptığı söyleşide, “Ferrari pilotu olarak ve bu takım için yarışarak dört harika yıl geçirdim. İlk galibiyetlerim, pole pozisyonlarım ve podyumlarım hep Maranello pilotu olarak oldu.”

“Ferrari pilotu olmayı asla unutmayacağım. Ama bir süre daha devam edeceğiz, kim bilir belki yollarımız tekrar kesişir.” dedi.

Ferrari önümüzdeki sezon yedi kez dünya şampiyonu olmuş ve birçok zafer kazanmış bir pilot tarafından temsil edilecek. Sainz ise bu konuda kırgın değil.

İspanyol pilot, “Hamilton ve Leclerc iki harika pilot. İyi vakit geçireceklerinden eminim.” diye ekledi.

Daha önce Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisiyle çalışan eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto bu hafta başında, kendisine kalsa Hamilton'la sözleşme imzalamayacağını söylemişti. Sainz’a bu açıklama sorulduğunda İspanyol pilot buna çok şaşırdı ve şunları söyledi: “Binotto bunu söyledi mi? Bu konuya daha fazla girmeyeceğim. Fikrimi kendime saklayacağım ve bir akşam yemeğinde size anlatacağım.”

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