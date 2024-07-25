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Formula 1 Belçika GP

Sainz: "Binotto ile görüştük fakat geleceğim üzerinde etkili olmayacak"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Mattia Binotto'nun Audi'ye geçişinin kendi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Audi, geçtiğimiz günlerde Mattia Binotto'yu projenin başına getirdiğini açıklayarak herkesi şaşırttı.

Binotto, son olarak Ferrari'de görev yapmış ve Carlos Sainz'ın da Ferrari'ye gelişinde önemli rol oynamıştı.

Hal böyle olunca Sainz'ın Audi'ye geçeceği söylentileri çıkı.

Mattia Binotto'nun gelişinin geleceği üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağı sorusuna Sainz, "Karar süreci açısından herhangi bir etkisi olmayacak."

"Fakat Audi için durumu değiştiriyor çünkü Audi uzun yıllarını üst düzey bir takımda geçirmiş, bugün Ferrari'nin sahip olduğu takımı kurmuş, bugün bir F1 takımının ekipman, personel, mühendislik seviyesi, mühendis sayısı ve benzeri açılardan nelere sahip olması gerektiğini tam olarak bilen bir kişiye sahip."

"Mattia'nın gelişi onlar için iyi bir haber ama benim geleceğim üzerinde çok fazla etkisi olmayacak." cevabını verdi.

Binotto ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Şu anda pek çok kişi beni arıyor, sadece Mattia değil."

"Fakat elbette konuştuk. Ona birkaç şey sordum, onu tebrik ettim çünkü bunun şu anda onun için ideal pozisyon olduğunu düşünüyorum."

“Ferrari'deki deneyimini Audi'ye aktarabilir, ki eminim bu onlar için büyük bir değer olacak. Zaten bu yüzden onu işe aldılar.”

“Mattia'nın gelişi onlar için iyi bir haber ama benim geleceğim üzerinde çok fazla etkisi olmayacak.” cevabını verdi.

Sainz, Ferrari'nin ne kadar geliştiğini görmek için Spa'nın iyi bir yer olacağını da ekledi.

"Macaristan'daki son yarışa bakarsanız, son üç yarışa göre biraz daha yakın olduğumuz görülüyor, bence bu yıl her zaman olduğu gibi her şey biraz piste bağlı ve yaptığımız güncellemelerin nasıl çalıştığını analiz etmek için  Spa'yı beklemeyi tercih ediyorum."

"Bana göre Ferrari sezona çok iyi bir başlangıç yaptı, araçta önemli değişiklikler yapıldı. Daha hızlı ve daha dayanıklı bir araca sahip olduk fakat son birkaç yarış karmaşık geçti."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

 

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