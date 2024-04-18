Carlos Sainz'in adı, 2026 için Audi ile ciddi şekilde anılıyor ve yeni anlaşmanın yakında sonuçlanabileceği dahi konuşuluyor.

Alman basınına göre Sainz, Nisan ortasına kadar bu teklife yanıt vermekte zorunda kalacak. Ardından Audi başka bir tarafa bakacak.

Diğer tarafta ise Sainz'la Mercedes ve Red Bull'un da ilgilendiği konuşuluyor.

Şangay'da konuşan Sainz, tüm söylentilere rağmen henüz geleceğiyle alakalı bir karar vermediğini dile getirdi.

Sainz, "Benim için en iyi seçenekler hâlâ açık. Bu da olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir."

"Sürücü piyasasındaki durum göz önüne alındığında, her şeyi değerlendirmek ve karar vermek zaman alıyor."

"Fakat dediğim gibi, iyi seçenekler açık kalmaya devam ediyor."

"Son birkaç haftadır görüşmelerde pek bir ilerleme kaydedemedik, bu nedenle henüz söyleyebilecek bir şey yok. Ancak ne kadar erken bir anlaşmaya varılırsa o kadar iyi olur."

"2025 için kontratımın olmaması bu sezonki hızımı etkilemese de, bu konuyu ne kadar erkenden kapatırsak o kadar iyi olacak. Böylece bu konuyu aklımdan çıkarabileceğim."

"Yine de bu zaman alıyor çünkü bazı kararların verilmesi gerekiyor."

"Bakalım, işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Sainz, kendisi için en iyi seçeneği bulmaya çalıştığını da ekledi.

"Bence her şey size ne sunduklarına ve ne tür bir proje önerdiklerine bağlı. Bir sürücü olarak, her zaman mevcut en hızlı seçeneği bulmak isterim."

"Özellikle de şu anki formum göz önüne alındığında, doğru araçla kazanabileceğimi ve podyuma çıkabileceğimi kanıtladığımı düşünüyorum."

"Bir sürücü olarak bir numaralı önceliğim bu."

"Fakat değerlendireceğim ve değerlendirmekte olduğum çok ilginç başka orta vadeli, hatta uzun vadeli seçenekler de var."

"Elbette her seçeneğin artıları ve eksileri var, ki hepsini değerlendireceğim. Daha önce de söylediğim gibi, en iyi şey tüm iyi seçeneklerin masada olması."

"Aynı zamanda, bu seçeneklerden bazılarının tamamen bana bağlı olmadığını biliyorum, çünkü daha önce de söylediğim gibi, bazı insanların kararlarına bağlı olabilir. Bu da beklemem, yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerektiği anlamına geliyor."

"Eğer daha fazla beklemem gereken iyi bir seçenekse, beklemekten mutluluk duyacağım."