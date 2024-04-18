Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Sainz: "Benim için 'en iyi' seçenekler hâlâ açık"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2024 sonrası için diğer takımlara geçiş şansının açık olmasından dolayı çok mutlu.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, arrives at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz'in adı, 2026 için Audi ile ciddi şekilde anılıyor ve yeni anlaşmanın yakında sonuçlanabileceği dahi konuşuluyor.

Alman basınına göre Sainz,  Nisan ortasına kadar bu teklife yanıt vermekte zorunda kalacak. Ardından Audi başka bir tarafa bakacak.

Diğer tarafta ise Sainz'la Mercedes ve Red Bull'un da ilgilendiği konuşuluyor.

Şangay'da konuşan Sainz, tüm söylentilere rağmen henüz geleceğiyle alakalı bir karar vermediğini dile getirdi.

Sainz, "Benim için en iyi seçenekler hâlâ açık. Bu da olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir."

"Sürücü piyasasındaki durum göz önüne alındığında, her şeyi değerlendirmek ve karar vermek zaman alıyor."

"Fakat dediğim gibi, iyi seçenekler açık kalmaya devam ediyor."

"Son birkaç haftadır görüşmelerde pek bir ilerleme kaydedemedik, bu nedenle henüz söyleyebilecek bir şey yok. Ancak ne kadar erken bir anlaşmaya varılırsa o kadar iyi olur."

"2025 için kontratımın olmaması bu sezonki hızımı etkilemese de, bu konuyu ne kadar erkenden kapatırsak o kadar iyi olacak. Böylece bu konuyu aklımdan çıkarabileceğim."

"Yine de bu zaman alıyor çünkü bazı kararların verilmesi gerekiyor."

"Bakalım, işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Sainz, kendisi için en iyi seçeneği bulmaya çalıştığını da ekledi.

"Bence her şey size ne sunduklarına ve ne tür bir proje önerdiklerine bağlı. Bir sürücü olarak, her zaman mevcut en hızlı seçeneği bulmak isterim."

"Özellikle de şu anki formum göz önüne alındığında, doğru araçla kazanabileceğimi ve podyuma çıkabileceğimi kanıtladığımı düşünüyorum."

"Bir sürücü olarak bir numaralı önceliğim bu."

"Fakat değerlendireceğim ve değerlendirmekte olduğum çok ilginç başka orta vadeli, hatta uzun vadeli seçenekler de var."

"Elbette her seçeneğin artıları ve eksileri var, ki hepsini değerlendireceğim. Daha önce de söylediğim gibi, en iyi şey tüm iyi seçeneklerin masada olması."

"Aynı zamanda, bu seçeneklerden bazılarının tamamen bana bağlı olmadığını biliyorum, çünkü daha önce de söylediğim gibi, bazı insanların  kararlarına bağlı olabilir. Bu da beklemem, yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerektiği anlamına geliyor."

"Eğer daha fazla beklemem gereken iyi bir seçenekse, beklemekten mutluluk duyacağım."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda kutlama yapıyor

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda kutlama yapıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alonso: "Stroll'ün araçta yaşadığı sorunların üstesinden gelebiliyorum"
Sonraki haber 2025'te F1'de kalacağından emin olan Perez: "Her şeyin yakında kararlaşması güzel olur"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"

Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"

Formula 1
Çin GP
Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"
Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

Formula 1
Çin GP
Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"
Mercedes, 'hızlı ve ucuz' F1 kokpit hava akışı güncellemesiyle Williams ve RB'ye katıldı

Mercedes, 'hızlı ve ucuz' F1 kokpit hava akışı güncellemesiyle Williams ve RB'ye katıldı

Formula 1
Çin GP
Mercedes, 'hızlı ve ucuz' F1 kokpit hava akışı güncellemesiyle Williams ve RB'ye katıldı

Son Haberler

2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

F1 Formula 1
Çin GP
2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!
Canlı anlatım: Çin GP Sprint Sıralama Turları

Canlı anlatım: Çin GP Sprint Sıralama Turları

F1 Formula 1
Çin GP
Canlı anlatım: Çin GP Sprint Sıralama Turları
Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"

Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"

F1 Formula 1
Çin GP
Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"
Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

F1 Formula 1
Çin GP
Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye