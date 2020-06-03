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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Beni ikinci pilot yapacak hiçbir şeyi imzalamadım"

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Sainz: "Beni ikinci pilot yapacak hiçbir şeyi imzalamadım"
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 06:34

Carlos Sainz, yapılan yorumların aksine Ferrari'de ikinci pilot olmayacağını söyledi.

Ferrari'de Charles Leclerc'in kontratı beş yıl daha uzatılırken, takım arkadaşı Sebastian Vettel'le yeni sözleşme imzalanmadı ve yerini Carlos Sainz alacak.

İspanyol pilotun "iki numara" olacağı yönünde çok fazla yorum var. Fakat Sainz, imzaladığı konratta bununla ilgili hiçbir madde yer almadığını açıkça ortaya koydu.

İspanyol COPE ve Radio Marca'ya konuşan Sainz, "Hayır. Beni ikinci pilot yapan hiçbir şeyi imzalamadım. Sözleşmemde, imzaladığım tüm kontratlarda olduğu gibi takımın pilotun üstünde olduğu yazıyor. Ancak ikinci olmam veya birini desteklememle ilgili hiçbir şey yok."

"Bildiğim tek şey,Ferrari için her şeyimi verecek olmam ve her şeyden önce kazanmak için ihtiyacım olan her şeyi yapacağım."

"Aracın renginin bir önemi yok. Tüm sürücülere karşı eşit davranıyorum. Hepimiz rakibiz ve hepimiz yarışıyoruz. Eğer karmaşık bir durum varsa ve doğru kararı veriyorsam, endişelenmeme gerek yok."

"Ferrari'de baskının daha yüksek olduğunu biliyorum çünkü güçlü takımları yenmeniz için daha güçlü olmanız gerekiyor. Ferrari'ye geçiş daha fazla baskı getirecek ama bunu yapmaya hazırım."

"Ayrıca Charles'la iyi bir ilişkimiz vardı ve beni hoş karşıladı. Pist üstündeki savaşımızı görmek istiyor." dedi.

Fakat Sainz, önce McLaren'da "yarım kalan" işini bitirmeye çalışacak.

İspanyol pilot, "İlk yarışa sadece bir ay kaldı. Çok büyük istek var, hatta pek sevmediğim simülatörleri kullanmak istiyorum. Sahip olduğum isteği siz hayal edin!"

"Bence McLaren benden bir şey gizlemeyecek ve her şeyi anlatacak. Çünkü yılın geri kalanında ve gelecek yıl için onlara çok fazla yardım edebilirim."

"Onlardan beni bilgilendirmelerini istedim. Çünkü McLaren'ı mümkün olan en kısa sürede podyumda görmek isteyen ilk kişi benim ve geçen yıl yardım ettiğim gibi yine onlara yardımcı olabilirim." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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