Sainz: "Ben de önde olsaydım kazanma şansımız olabilirdi"

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Carlos Sainz, sıralama turlarında üçüncü olsa da, grid cezası nedeniyle gerilerden başladı ve yarış boyunca harika bir performans gösterip dördüncülüğe kadar çıktı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, şöyle dedi: "Bizim için iyi bir yarış oldu. Başlangıçtan itibaren kendimi rahat hissetim. Neredeyse her turda birini geçtim ve çabucak dördüncülüğe tırmandım."

"Pozisyon kazanma anlamında muhtemelen en iyi yarışım buydu."

"Bir noktada neredeyse her turda geçiş yapıyordum, performansımdan memnunum ve daha iyisini yapabileceğimi sanmıyorum."

"Bugün kazanma şansım var mıydı söylemek zor. Max ve Charles'ın hızlarına bakmam gerekiyor. En azından araç önceki iki yarışa göre daha iyiydi, lastikleri daha stabil şekilde zorlayabildik."

"Umarım bu ivmeyi koruyabilir ve bir sonraki Grand Prix'de daha iyi bir performans sergileyebiliriz."

"Charles bugün Max ile yalnız değil de benimle mücadele etseydi Red Bull için kazanmak çok daha zor olurdu."

Sainz, eğer güvenlik aracı girmeseydi, üçüncülüğün mümkün olabileceği görüşünde.

"Yumuşak lastik için pite girdikten sonra Russell'la aramızdaki farkı hızla kapatıyordum ve yarışın sonunda üçüncülük için onunla mücadele etme şansım olabilirdi."

"Güvenlik Aracı çıktığında bile, yeni Yumuşak lastikle öne geçmek için büyük bir fırsatım olabilirdi ancak ne yazık ki yarış bu şekilde bitti ve her iki senaryo da gerçekleşmedi."

"Performansımdan ve geri dönüşümden memnunum, ancak hızımıza baktığımda tüm Tifosi'nin önünde podyumda olmayı umuyordum."

"Bugünkü büyük destek için herkese teşekkürler. Yıl sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz!"

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images