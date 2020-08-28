Sainz, Belçika'daki "kötü istatistiklerine" son vermek istiyor

Sainz şimdiye kadar beş Belçika Grand Prix'sine katıldı ve bunların üçünde yarış dışı kalırken, bir tanesinde 10. ve bir tanesinde 11. oldu.

Yani bu, geride kalan beş yılda Spa'da sadece bir puan alabildiği anlamına geliyor.

Geçen yıl motor sorunuyla yarış dışı kalan Sainz, bu yıl kötü istatistiğine son vermek istediğini belirtti.

Sainz, “Hafta sonu başlamadan önce kendime oldukça güveniyorum. Spa'yı seviyorum, burada alt kategorilerde pek çok başarılı performansım oldu, ancak Formula 1'deki sonuçlarım o kadar da iyi değildi ve bu istatistiği değiştirmek istiyorum!"

"Formula 1'de yarışmaya başlamadan önce, Spa'yı en sevdiğim pist olarak görüyordum. En çok burada pole pozisyonu ve galibiyetler aldım. Belçika'daki Formula 1 yarışlarının neden kötü geçtiğini gerçekten bilmiyorum. Umarım bu sefer her şey farklı olur."

"Bu tarz orta hızlı virajlara sahip bir pist, bizim için iyi olabilir. Ancak geçen yıl burada sıralama turlarında hava çok sıcaktı ve iyi değildik. Pazar günü pist soğudu ve araç çok daha iyiydi. Açıkçası ne bekleyeceğimi bilmiyorum çünkü kâğıt üstünde kötü bir iş yapmamalıyız ama geçen yılın ardındın bir şey söylemek zor."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Küçük değişiklikler yapıyoruz. Çok büyük bir -güncelleme- paketimiz yok. Sanırım bir sonraki büyük güncelleme paketi için en az bir ay daha beklememiz gerekiyor." dedi.