Sainz: "Beklediğimden çok daha farklı bir hafta sonu geçiriyorum"

Geçtiğimiz sene Türkiye GP'de sürücüler, yeni dökülen asfaltı ve asfaltın sağladığı düşük yol tutuşunu eleştiri yağmuruna tutmuşlardı.

Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz, Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul Park'ın bu seneki asfaltında daha iyi yol tutuş beklediğini söyledi.

Cuma günü antrenmanlarının ardından konuşan Sainz, "Farklı bir pist, farklı bir zemin ve farklı bir tecrübe."

"Birinci antrenmanın ilk turları referans noktalarını ve aracı anlamak açısından yeni bir pisti öğrenmek gibiydi."

"Yol tutuş sezonun en fazla olan pistlerinden. Bu yüzden en düşük olandan en fazla tutuşun olduğu yerlere geçiyorsunuz."

"Bu yüzden pisti temizlemekle uğraşanları tebrik ederim. Kesinlikle doğru yönde atılan iyi bir adım olmuş. Bu yol tutuşta bir Formula 1 aracını sürmek çılgınca."

"Bugün ulaştığımız hızlar buranın harika bir pist olduğunu gösteriyor." dedi.

Sainz'a araç ayarlarında yapılan değişikliklerle istediğini alıp alamadığı sorusuna, "Beklediğimiz şeyden farklı sonuçlar aldık."

"Normalde bu kadar yol tutuş varken, arka tarafta rahat olmamız gerekir ve aracın önüne daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Çünkü arka taraf buna izin verir."

"Benim için oldukça ilginç ve farklı bir gün oldu. Normalde bir hafta sonuna yaptığımızdan daha farklı yaklaştık. Bu yüzden genel olarak farklı bir hafta sonu geçiriyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İspanyol sürücü, beklemedikleri durumlar karşısında hafta sonuna farklı yaklaşmaları gerektiğini ve bu hafta sonunu araştırma yaparak değerlendireceğini belirtti.

Sainz, "Tamamen farklı yaklaşacağız."

"Referans olması için düşük yakıtta birkaç tur attım. Ancak seansın neredeyse %99'unda yüksek yakıtta sürüş yaptık ve lastiklerin dayanıklılığına bakarak, farklı ayarları deneyerek ve ön lastiklerdeki problemleri anlamak için kendime ve takıma yardım ederek geçirdik."

"Burası ön tarafta kısıtlayıcı bir pist. Ünlü 8. viraj ve ön kısımdan kaymamızı sağlayan bütün virajlardan dolayı oldukça kısıtlayıcı."

"Bu yüzden normalde yaşadığımız problemleri burada yaşayıp yaşamayacağımızı inceleyeceğiz."

"Bu hafta sonunu kendime araştırma yapmak için kullanıyorum." dedi.

Ferrari pilotu hafta sonunun devamı hakkında, "Heyecanlıyım ama belki de biraz daha az."

"Çünkü Charles'ın düşük performansıyla podyum için mücadele edebileceğini gördüm. Bu da Cumartesi ve Pazar günü büyük bir yükseliş yapmadığım taktirde mücadeleye katılamayacağım için kötü hissettirdi."

"Moralimi biraz bozuyor çünkü orada Charles ile birlikte pozisyon için mücadele etmek isterdim."

"Yine de Pazar günü iyi puanlar alıp, güzel bir hafta sonu geçirmeyi ve pistte eğlenmeyi umuyorum."

"Yarışta ve sıralamada ilk beşte olmayı tercih ederim." açıklamalarını yaptı.