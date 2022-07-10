Sainz: "Başlangıçtaki savaş bize çok pahalıya patlamadı"

Haberi dinle

Cumartesi günkü sprint yarışında Ferrari pilotları yarışın birkaç turunda birbirleriyle savaşırken, Max Verstappen ön tarafta farkı açmıştı.

Bunun üzerine bazı tepkiler geldi ve olası bir sprint zaferini bu mücadele yüzünden kaybettikleri yorumları yapıldı.

Yarışın ardından konuşan Sainz, yarışını şöyle özetledi: "Bugün iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum, özellikle ilk birkaç turda Max ve Charles ile güzel savaşlar verdik."

"Başlangıçta üçüncü virajda Max'i geçmek için bir fırsatım vardı ve bunun için zorladım ama dışarıda kalmasını sağlayamadım."

"İlk turların ardından ritme geri dönmek adına lastikleri ve bataryayı toparlamam gerekiyordu. Bu da bugün epey zamana mâl oldu."

"Yine de gerçek yarış yarın olacak ve aynı pozisyonlardan başlıyor olacağız."

"Hepimiz çok yakınız ve mücadele çok yakın geçecek. Rakiplerimiz bugün biraz daha hızlı görünüyordu ama yarın onlarla mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız."

Sonrasında Leclerc ile mücadelesi sorulunca da şunları ekledi: "Başlangıçta birkaç güzel mücadele oldu. Kaçıncı turdu tam emin değilim ama Charles'la olan mücadele çok keyifliydi ve sonunda onu arkamda tutamamak üzücüydü. Üçüncü virajdan gerçekten çok iyi şekilde çıktı ve onu arkamda tutmam mümkün değildi."

"Sonrasında lastikler yol tutuş kaybetmeye başladı, hem ön taraf hem de ara taraf kayıyordu. Ayrıca bataryayı doldurmam gerekiyordu, lastiklere bakmam gerekiyordu. Durumu toparlayınca ritme geri döndüm. Kısacası her zamanki gibi eğlenceliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bence bugünkü mücadelede kazanacak ya da kaybedecek çok az şey vardı. Yani bir puan fazlasından ya da bir puan eksiğinden bahsediyoruz çünkü bugünkü yarışta çok fazla puan verilmiyor. Ayrıca Max'in tüm yarışı kontrol altında götürdüğünü göz önüne alırsak, büyük bir kayba yol açmadı."

Sainz'ın Verstappen'le daha önce takım arkadaşı olduğu için Ferrari'nin bu mücadelede onu desteklemesi gerektiği yönünde yorumları var.

Sainz, "Bunun takım arkadaşları ya da eski takım arkadaşları olmakla ilgisi yok. Sorduğunuz şeyin pek mantıklı olduğunu sanmıyorum çünkü onun benim takım arkadaşım olup olmaması ya da eski takım arkadaşım olup olmaması önemli değil."

"İkimiz de Max için işleri hem bu yarışta hem de şampiyonanın geri kalanında zorlaştırmaya çalışacağız. Yani tam gaz gideceğiz."

"Şampiyonluk savaşı sürüyor ve onun için hayatı mümkün olduğunca zorlaştırmam gerekiyor. Fakat şu anda çok iyi sürüyor. Bu hafta sonu çok iyiydi ve şimdiye kadar çok hızlı görünüyordu. Bu yüzden yarın onu yenmek zor olacak." dedi.