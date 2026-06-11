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Formula 1 İspanya GP

Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Carlos Sainz, bu hafta sonu gerçekleşecek İspanya Grand Prix'si için beklentisini düşük tutuyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Williams, Monako Grand Prix'si hafta sonunda Alex Albon ile 4 puan elde etmeyi başarırken, Carlos Sainz yarışın ikinci start anında kaza yaparak yarışa ve puanlara veda etti. 

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan İspanya GP öncesinde konuşan Carlos Sainz, yarış dışı kalmasına rağmen Monako'daki performansından memnun olduğunu; ancak İspanya'daki hafta sonunun takım için zor geçeceğini dile getirdi. 

Sainz, "Monako'da oldukça sağlam bir hafta sonu geçirdik ama ne yazık ki yaşanan olaydan sonra puan alamadık."

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Minas Panagiotakis / Getty Images

"Bitime 8-9 tur kala 9. ya da 10. sıradaydık ama artık bunların benim için pek bir anlamı olmadığını fark ettim. Çünkü galibiyetler, podyumlar ve ilk 5'ler için buradayım. Asıl hedefim bu." 

"Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz gibi görünüyor. Williams'ın burada genelde zayıf olduğunu biliyoruz. Bu yılki aracımız da burada güçlü olmayabilir. Zayıf yönlerimizi görebileceğimiz bir hafta sonu olacak."

"Puan almak mümkün ama bunun için her şeyi mükemmel yapmak gerekiyor."

"Kanada, Miami ve Monako aracımıza daha uygun pistlerdi. Barselona ise o kadar değil. Ama her hafta biraz daha gelişiyoruz. Burada da küçük bir adım atarsak puan mücadelesinde olabiliriz." dedi. 

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